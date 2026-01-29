Blessd y Manuela QM presumen su amor con tierna foto tras confirmar su embarazo

Recientemente, Blessd cumplió 26 años y su novia, Manuela QM, sorprendió a sus seguidores al compartir una romántica fotografía junto al cantante, la cual rápidamente generó reacciones en redes sociales.

¿Qué mostró Manuela QM en redes sobre Blessd?

La pareja, que en los últimos meses ha estado en el centro de la conversación, volvió a llamar la atención con esta publicación que mostró un momento especial entre ambos.

En la imagen se ve al cantante de reguetón acompañado de Manuela QM, con quien recientemente confirmaron que están esperando su primer hijo. Sin duda con el anuncio, ambos dejaron atrás los rumores que circulaban desde hace semanas sobre su embarazo.

La publicación fue compartida por Manuela a través de sus redes sociales, donde se les observa muy cercanos y cariñosos, dejando ver su amor.

Aunque la joven no dio mayores detalles sobre la fotografía, acompañó la imagen únicamente con un corazón, lo que fue suficiente para que sus seguidores reaccionaran de inmediato al momento.

Blessd y Manuela QM se llevan las miradas con romántica foto. (Foto: AFP)

La fotografía que compartió Manuela llegó justo después de la celebración del cumpleaños del artista, por lo que muchos interpretaron como parte de un mensaje especial en esta fecha.

¿Qué reacciones ha generado la relación de Blessd y Manuela QM?

Tras confirmar que están esperando un bebé, la pareja ha recibido múltiples comentarios en redes sociales. Mientras algunos seguidores les han enviado mensajes de apoyo y felicitaciones, también han surgido críticas y opiniones divididas.

En el caso de Manuela, algunos usuarios han señalado que podría convertirse en madre soltera, mientras otros han reaccionado recordando aspectos del pasado sentimental de ambos.

Cabe recordar que, desde el inicio de su relación, Blessd y Manuela QM han estado en el ojo del huracán debido a señalamientos relacionados con supuestas infidelidades.

Según se ha comentado en redes, Manuela era pareja del streamer colombiano Mr. Stiven, mientras que Blessd también habría tenido una relación previa con la creadora de contenido conocida como La Suprema.

A pesar de las controversias, la pareja sigue compartiendo momentos de su vida personal con sus seguidores, mientras atraviesan una nueva etapa en su relación.