Manuela Gómez y Mariana Zapata vivieron experiencia paranormal en La casa de los famosos

Manuela Gómez y Mariana Zapata quedaron en shock tras asegurar haber experimentado actividad paranormal en La casa de los famosos Colombia.

Manuela Gómez y Mariana Zapata sufrieron susto en La casa de los famosos
Manuela Gómez y Mariana Zapata tuvieron gran susto en La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La última semana en La casa de los famosos Colombia 3ha estado bastante movida y llena de suposiciones e hipótesis por los hechos que vienen sucediendo para algunos extraños y para otros paranormales.

¿Cómo fue el susto de Mariana Zapata y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

El tema paranormal también ha sido protagonista durante la semana, ya que el Jefe decidió colocarles una dura prueba de presupuesto a los participantes en la que jugó con sus emociones y temores.

Tras esta prueba los participantes andan bastante sugestionados y hasta temerosos en la noche cuando las luces se apagan en la casa estudio para su descanso.

Muestra de esto fueron las participantes Manuela Gómez y Mariana Zapata, quienes expresaron en las últimas horas unas supuestas experiencias paranormales que vivieron en la última noche.

Manuela Zapata y Manuela Gómez tuvieron susto
Manuela Zapata y Manuela Gómez vivieron experiencia paranormal. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron Mariana Zapata y Manuela Gómez ante supuesta actividad paranormal?

Manuela Gómez y Mariana Zapata en la mañana del 29 de enero se mostraron visiblemente impactadas tras asegurar haber experimentado una actividad paranormal dentro de La casa de los famosos Colombia, un episodio que encendió los rumores entre los demás participantes.

Yo no sé si me estoy volviendo loca, fue una pesadilla o si alguien entró a asustar.

Precisamente, Yuli Ruiz, se sumó a la conversación al asegurar que ella también había experimentado una fea sensación en la última noche.

Mariana aseguraba que sentía que había ingresado alguien al cuarto y Manuela le confirmó que había sentido lo mismo.

¿Cierto? ¿Usted si sintió una presencia? Yo también, entonces sí es cierto, ya somos tres personas. Había una presencia en el cuarto rarísima.

Ambas participantes coincidieron en que habían visto supuestamente a alguien caminar en la habitación y que era una sombra oscura.

Yo vi a alguien y se arrimaba a nosotros. Yo me levantaba y yo veía algo oscuro moviéndose dentro de la habitación.

¿Cuál fue la verdad detrás del susto de Manuela Gómez y Mariana Zapata?

Las declaraciones de Mariana Zapata, Manuela Gómez y hasta de Yuli Ruiz generaron diferentes reacciones entre sus compañeros, ya que algunos se sintieron asustados al oírlas.

No obstante, algunos se mostraron escépticos a sus historias y aseguraron que a pesar que durante la semana hay alguien tratando de burlarse de ellos y descontrolarlos, lo de los sustos no lo creen.

El encargado de varios de los sucesos extraños que han pasado durante la última semana en el reality ha sido Juanda Caribe quien fue el elegido del público para ser el villano secreto, algo que ha generado varios conflictos.

Juanda Caribe tiene nuevas misiones.
Juanda Caribe tiene preocupados a sus compañeros. (Foto Canal RCN)
