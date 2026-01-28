La casa de los famosos Colombia 3 se unió al “A esta hora” y mostró sus momentos más recordados

La casa de los famosos Colombia 3 está en su tercera semana y como era de esperarse las comparaciones con las temporadas pasadas no tardaron en llegar.

Canal RCN hace un recuento de los mejores momentos de lo que va de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

En redes sociales se hizo tendencia una dinámica en la que los internautas recuerdan momentos icónicos de ediciones anteriores bajo la frase “a esta hora”, señalando situaciones que marcaron el reality.

¿Cómo se unió a la tendencia de "A esta hora" el Canal RCN?

El Canal RCN decidió sumarse a la conversación y publicó en su cuenta oficial una recopilación de momentos destacados de lo que va de esta temporada.

En la publicación se revivieron escenas como la tensa discusión entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal, el juicio de Yina Calderón, el ‘shipeo’ entre Renzo Meneses y Mariana Zapata, la ruptura de la relación que nunca comenzó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, y los tres castigos que han recibido los famosos por incumplir las reglas del juego.

Estos episodios han mantenido a la audiencia conectada y han reforzado la idea de que cada semana trae giros inesperados.

“No llevamos ni un mes en esta temporada de La casa de los famosos Colombia y ya tenemos algunos momentos para recordar”, dice la publicación.

Este miércoles se llevó a cabo el detector de mentiras. Juanda Caribe, en su rol de Supervillano, tuvo la misión de decidir si las respuestas de sus compañeros aparecían como verdaderas o falsas en complicidad con el jefe.

Para lograrlo, debía realizar gestos específicos: frotarse la cabeza para que la respuesta saliera en verde o rascarse la nariz para que apareciera en rojo.

La intención de esta dinámica fue clara: generar discordia y tensión entre los habitantes justo antes de la gala de nominación.

¿Quiénes fueron los nominados de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

La jornada de nominaciones del miércoles 28 de enero dejó como resultado a siete famosos en riesgo de abandonar la competencia:

Tebi Bernal (nominado por Renzo Meneses, reciente eliminado)

Sofía Jaramillo (nominada por el público)

Campanita (nominado por el público)

Eidevin (nominado por la casa)

Alexa Torres (nominada por la casa)

Marilyn Patiño (nominada por la casa)

Jay (nominado por Juanse, líder de la semana)

Es importante recordar que esta es una placa parcial, pues aún falta la prueba de salvación y el poder del líder, que pueden modificar la lista definitiva.

Uno de estos participantes se convertirá en el tercer eliminado de la competencia, por lo que el apoyo del público es fundamental.

Las votaciones ya están abiertas y cada voto puede marcar la diferencia para salvar a tu famoso favorito.