La Segura emocionó al mostrar la fuerza de su hijo Lucca: "Dios mío, parece Sansón"

La creadora de contenido La Seguraenterneció las redes al mostrar cómo su hijo Lucca se enfada al no poder levantar una silla.

La Segura muestra el crecimiento de su hijo Lucca. (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió La Segura sobre el enfado de su hijo Lucca?

Mediante su cuenta de Instagram, la influenciadora compartió un video en el que se ve al pequeño batallando contra una silla plástica blanca.

En el clip, Lucca intenta levantarla varias veces y se molesta al no lograrlo.

La Segura, lejos de intervenir, lo observa con ternura para ver cómo soluciona la situación.

Finalmente, el niño consigue levantar la silla tras varios intentos, lo que desató la celebración de su madre.

“Dios mío, parece Sansón”, expresó La Segura.

¿Cuántos meses tiene Lucca, hijo de La Segura?

Lucca ya cumplió nueve meses y su crecimiento ha sido documentado por la influenciadora en redes sociales.

Los seguidores han podido ver cómo el pequeño ha aprendido a comer solo, pronunciar sus primeras palabras y ahora demostrar avances en su coordinación motriz gracias a ejercicios de estimulación que fortalecen sus sentidos y su inteligencia.

El video de la silla se convirtió en un ejemplo de cómo La Segura permite que Lucca enfrente retos por sí mismo, fomentando su independencia desde temprana edad.

Además de compartir la rutina de su hijo, La Segura reveló que decidió aplazar su boda por la iglesia con Ignacio Baladán y la compra de su apartamento.

La razón detrás de esta decisión es que ambos están invirtiendo sus recursos en un proyecto que consideran el más importante de sus vidas.

Aunque no han dado mayores detalles, aseguran que este plan no solo les garantizará estabilidad como pareja, sino también un futuro seguro para Lucca.

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes han estado atentos a cada paso de la relación con Ignacio.

La Segura explicó que prefieren priorizar este proyecto antes que comprometerse con otros gastos, demostrando que su visión está enfocada en construir bases sólidas para su familia.