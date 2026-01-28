Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Preocupación por Luis Alfonso tras publicar video desde la camilla de un hospital

Luis Alfonso generó preocupación entre sus fans tras publicar un video desde la camilla de un hospital: explicó lo sucedido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luis Alfonso genera inquietud al publicar video desde una camilla de hospital
Luis Alfonso genera inquietud al publicar video desde una camilla de hospital. (Foto Canal RCN | Freepik).

La incertidumbre se apoderó de los fanáticos de Luis Alfonso luego de que el reconocido cantante de música popular compartiera un video desde la camilla de un hospital. Las imágenes encendieron las alarmas por su estado de salud, aunque el propio artista explicó lo que estaba ocurriendo.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Luis Alfonso? El cantante reapareció desde un hospital

Durante la noche de este miércoles 28 de enero, Luis Alfonso sorprendió a sus fanáticos al compartir, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, un inesperado video que generó preocupación.

Luis Alfonso se sometió a una endoscopia
Luis Alfonso se sometió a una endoscopia. (Foto Canal RCN).

El artista de música popular apareció acostado en una camilla de hospital para explicar lo que estaba ocurriendo y enviar un mensaje de tranquilidad. Según contó, se encontraba allí para someterse a una endoscopia, un procedimiento médico mínimamente invasivo que permite visualizar el interior del tracto digestivo superior sin necesidad de una cirugía abierta.

Artículos relacionados

De esta manera, el cantante aseguró que el procedimiento hacía parte de un chequeo médico para mantener controlada una gastritis, dando a entender que su estado de salud actual es estable, por lo que pidió a sus seguidores de manera indirecta no alarmarse.

"Bueno, mi gente, aquí vamos para una endoscopia para unos exámenes rutinarios de gastritis y cositas para tener el machete (la voz) amoblado. Ahora nos vemos en la tarde, ya me van a poner el calmidol, me van a bolear serrucho"

¿Qué es la gastritis, condición médica que tendría Luis Alfonso?

La gastritis es una condición médica que se caracteriza por la inflamación e irritación del revestimiento protector del estómago. Aunque suele ser mayormente aguda esta suele provocar síntomas dolorosos y ardores en la zona alta del abdomen. Así mismo, puede llegar a ocasionar nauseas y vomito.

Artículos relacionados

Esta condición que actualmente aquejaría a Luis Alfonso puede ser causada por una infección originada por la bacteria Helicobacter pylori, el uso prolongado de antiinflamatorios, consumo de alcohol en exceso o incluso por estrés.

Luis Alfonso aclara su estado de salud tras procedimiento médico
Luis Alfonso aclara su estado de salud ante procedimiento médico. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura sorprendió. La Segura

La Segura emocionó al mostrar la fuerza de su hijo Lucca: "Dios mío, parece Sansón"

El pequeño Lucca protagonizó un clip con una silla que emocionó a La Segura y a sus seguidores en redes sociales.

La confesión más emotiva de Alzate luego de la muerte de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Alzate hizo emotiva confesión tras muerte de Yeison Jiménez

Alzate contó que, tras la muerte de Yeison Jiménez, hizo algo que nunca antes pensó en hacer.

Hermana de B-King asegura que el cantante se manifestó cuatro meses después de su muerte Talento nacional

Hermana de B-King reveló que el cantante se le manifestó tras cuatro meses de su muerte

Hermana de B-King habló de la señal con la que asegura se manifestó el artista tras cuatro meses de su muerte.

Lo más superlike

Valentino Lázaro no se guarda nada y lanza fuerte advertencia a Alejandro Estrada Valentino Lázaro

Valentino Lázaro lanza dura advertencia a Alejandro Estrada: “aquí lo atiendo”

Valentino Lázaro confrontó a Alejandro Estrada durante la gala de nominación y le lanzó una fuerte advertencia.

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida Talento internacional

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball