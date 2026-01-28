Preocupación por Luis Alfonso tras publicar video desde la camilla de un hospital

La incertidumbre se apoderó de los fanáticos de Luis Alfonso luego de que el reconocido cantante de música popular compartiera un video desde la camilla de un hospital. Las imágenes encendieron las alarmas por su estado de salud, aunque el propio artista explicó lo que estaba ocurriendo.

¿Qué le pasó a Luis Alfonso? El cantante reapareció desde un hospital

Durante la noche de este miércoles 28 de enero, Luis Alfonso sorprendió a sus fanáticos al compartir, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, un inesperado video que generó preocupación.

Luis Alfonso se sometió a una endoscopia. (Foto Canal RCN).

El artista de música popular apareció acostado en una camilla de hospital para explicar lo que estaba ocurriendo y enviar un mensaje de tranquilidad. Según contó, se encontraba allí para someterse a una endoscopia, un procedimiento médico mínimamente invasivo que permite visualizar el interior del tracto digestivo superior sin necesidad de una cirugía abierta.

De esta manera, el cantante aseguró que el procedimiento hacía parte de un chequeo médico para mantener controlada una gastritis, dando a entender que su estado de salud actual es estable, por lo que pidió a sus seguidores de manera indirecta no alarmarse.

"Bueno, mi gente, aquí vamos para una endoscopia para unos exámenes rutinarios de gastritis y cositas para tener el machete (la voz) amoblado. Ahora nos vemos en la tarde, ya me van a poner el calmidol, me van a bolear serrucho"

¿Qué es la gastritis, condición médica que tendría Luis Alfonso?

La gastritis es una condición médica que se caracteriza por la inflamación e irritación del revestimiento protector del estómago. Aunque suele ser mayormente aguda esta suele provocar síntomas dolorosos y ardores en la zona alta del abdomen. Así mismo, puede llegar a ocasionar nauseas y vomito.

Esta condición que actualmente aquejaría a Luis Alfonso puede ser causada por una infección originada por la bacteria Helicobacter pylori, el uso prolongado de antiinflamatorios, consumo de alcohol en exceso o incluso por estrés.