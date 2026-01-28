¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Juan Fernando Quintero llamó la atención de hinchas y seguidores tras hablar abiertamente sobre una condición de salud que, para muchos, resulta difícil de imaginar en un futbolista profesional: sus problemas de visión.

El jugador sorprendió al confesar que convive con varias alteraciones visuales que, en teoría, podrían dificultar seriamente su desempeño en el alto rendimiento.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado tras incidente en Caquetá

¿Qué problemas visuales tiene Juan Fernando Quintero?

Quintero explicó que padece miopía, astigmatismo y presbicia al mismo tiempo, una combinación que afecta la forma en la que el ojo enfoca las imágenes.

Según contó, durante los exámenes médicos incluso los especialistas se mostraron sorprendidos al evaluar qué tanto veía y cómo lograba jugar fútbol profesional en esas condiciones.

La miopía dificulta la visión a largas distancias, el astigmatismo provoca que las imágenes se vean desenfocadas en general y la presbicia, conocida como “vista cansada”, afecta la capacidad de enfocar objetos cercanos con el paso del tiempo.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Por qué la miopía y la presbicia no son lo mismo?

Aunque suelen confundirse, la miopía y la presbicia tienen causas diferentes. La miopía se produce cuando el ojo tiene una forma que hace que la imagen se proyecte antes de llegar a la retina, lo que impide ver con claridad objetos lejanos.

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores.(Foto: AFP)

En cambio, la presbicia está relacionada con el envejecimiento natural del ojo, con el paso del tiempo, el cristalino pierde elasticidad, lo que dificulta enfocar a corta distancia.

Por eso es más común que aparezca a partir de los 40 o 45 años, incluso en personas que antes no tenían problemas visuales generando una experiencia visual más compleja que requiere correcciones específicas para cada distancia.

Artículos relacionados Felipe Saruma Exesposo de Andrea Valdiri confesó si ha sido infiel y sorprendió con su respuesta

¿Cómo se trata una condición visual combinada como la suya?

Cuando una persona presenta miopía y presbicia al mismo tiempo, el manejo puede resultar más incómodo de lo habitual, muchas veces se requieren gafas distintas para ver de cerca y de lejos, o el uso de lentes progresivos o multifocales que integren ambas correcciones en un solo lente.

Juan Fernando Quintero explicó que fue diagnosticado con presbicia, miopía y astigmatismo. Foto AFP/Luis ROBAYO

También existen alternativas quirúrgicas que permiten corregir varios defectos refractivos de manera simultánea, siempre y cuando el paciente sea apto para este tipo de procedimientos y cuente con el acompañamiento médico adecuado.

Su historia evidencia que, incluso con limitaciones visuales importantes, es posible rendir al máximo nivel y destacar en el fútbol de élite, un recordatorio de que el deporte no solo se juega con los ojos, sino también con la mente, el talento y la determinación.