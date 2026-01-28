Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció joven promesa del vallenato tras un accidente en carretera

Un accidente de tránsito en Santander cobró la vida de una joven promesa del vallenato que soñaba con abrirse camino en la música.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció joven promesa del vallenato tras un accidente en carretera. (Foto IA)

La música vallenata está de luto por la partida de un joven talento que soñaba con abrirse camino en la escena musical. Un accidente de tránsito ocurrido en una vía del departamento de Santander truncó la vida de un artista emergente que comenzaba a llamar la atención por su voz, carisma y amor por el folclor.

El hecho causó conmoción tanto en su tierra natal como en la región donde residía actualmente, pues era reconocido como un joven trabajador que combinaba sus labores diarias con su pasión por la música.

¿Quién era la joven promesa del vallenato que falleció?

Se trata de Wilker José Vivanco García, un joven de 24 años, oriundo de Mompox, Bolívar. Aunque su oficio principal era la agricultura, Wilker encontraba en la música su mayor motivación. En sus tiempos libres se dedicaba a cantar vallenato romántico y champeta, géneros que interpretaba con entusiasmo y que compartía a través de redes sociales.

Su sueño era claro: convertirse en cantante profesional y ganarse un lugar en el vallenato. Por medio de videos caseros, buscaba mostrar su talento y conectar con personas que, poco a poco, empezaron a seguirlo y apoyarlo. En municipios de Santander, especialmente en Páramo, era apreciado por su energía, su cercanía con la gente y su constante deseo de superación.

Wilker José Vivanco era un joven de 24 años que soñaba con ser cantante vallenato
Wilker José Vivanco era un joven de 24 años que soñaba con ser cantante vallenato. (Foto FreePik)

¿Cómo falleció Wilker Vivanco?

El accidente ocurrió en la noche del sábado 24 de enero, alrededor de las 10:00 p. m., en la vía que comunica a San Gil con Charalá, en el departamento de Santander. Wilker se movilizaba en una motocicleta cuando, al llegar al kilómetro 14 del trayecto, perdió el control del vehículo en una curva.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el joven salió de la vía y terminó cayendo en una cuneta, impactando posteriormente contra una estructura de aguas lluvias ubicada a un costado de la carretera. El golpe fue severo y le causó lesiones que derivaron en su fallecimiento en el lugar.

En la motocicleta también se movilizaba Diego Sánchez, quien iba como acompañante. Él resultó gravemente herido y fue auxiliado por personas de la comunidad, quienes lograron trasladarlo de inmediato al hospital regional de San Gil, donde permanece bajo observación médica.

La noticia generó profundo dolor entre familiares, amigos y conocidos, tanto en Mompox como en Santander. Quienes lo conocieron destacan su disciplina, su alegría constante y su amor por la música. Wilker era agricultor durante el día y cantante por vocación, una combinación que reflejaba su esfuerzo por salir adelante sin abandonar sus raíces.

Su fallecimiento deja un vacío entre quienes creían en su talento y acompañaban su proceso artístico. En redes sociales, varias personas han compartido mensajes de despedida, recordándolo como un joven lleno de sueños, talento y esperanza.

Wilker Vivanco falleció en un accidente de tránsito
Wilker Vivanco falleció en un accidente de tránsito. (Foto FreePik)
