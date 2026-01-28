Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Verónica Orozco revela qué personaje le hubiera gustado interpretar en Las de siempre

Verónica Orozco habló sobre su personaje en Las de siempre y confesó si interpretaría otro rol dentro de la producción de RCN.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Verónica Orozco revela qué personaje le hubiera gustado interpretar en Las de siempre
Verónica Orozco revela qué personaje le hubiera gustado interpretar en Las de siempre. (Foto Canal RCN)

Las de siempre es la nueva producción de Canal RCN que reúne a un elenco destacado de figuras de la televisión colombiana y que, desde su estreno, ha captado la atención del público por sus historias femeninas, conflictos y giros emocionales.

Artículos relacionados

En medio del éxito de la producción, Verónica Orozco, una de sus protagonistas, interactuó recientemente con sus seguidores a través de redes sociales.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, la actriz habló sobre su experiencia en la serie y respondió una inquietud que llamó la atención de los televidentes: si le hubiera gustado interpretar un personaje diferente al que encarna actualmente.

¿Qué personaje interpreta Verónica Orozco en "Las de siempre"?

Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán, una periodista reconocida por su disciplina, su capacidad de análisis y su forma rigurosa de ejercer la profesión. Dentro de la historia, Lucía se ha ganado el respeto de sus colegas gracias a su ética, su compromiso con la verdad y su dedicación absoluta al trabajo, características que la han llevado a priorizar su carrera por encima de otros aspectos de su vida personal.

El personaje se presenta inicialmente como una mujer fuerte, estructurada y segura, que ha construido su identidad alrededor de su profesión. Sin embargo, su mundo se derrumba tras la muerte de su esposo, un hecho que marca un antes y un después en su historia. A este golpe se suma una revelación devastadora: descubre que su pareja le fue infiel con su propia hermana, quien además está embarazada de su difunto marido.

Artículos relacionados

Este cúmulo de situaciones obliga a Lucía a replantearse su forma de ver la vida, sus relaciones familiares y sus prioridades. El personaje entra en un proceso de transformación emocional que ha sido clave en el desarrollo de la trama y que ha permitido a la actriz explorar matices complejos, como el duelo, la traición y la reconstrucción personal.

Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán, una periodista reconocida por su profesionalismo.
Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán, una periodista reconocida por su profesionalismo. (Foto Canal RCN)

¿A qué otro personaje interpretaría Verónica Orozco si no fuera Lucía?

Ante la pregunta de si cambiaría de personaje dentro de Las de siempre, Verónica Orozco fue clara y contundente. La actriz reveló que no interpretaría a ningún otro personaje y que se siente plenamente satisfecha con el rol que asumió en la producción.

“No cambio a Lucía por nada. Me encanta”, respondió la actriz, dejando claro el vínculo que ha construido con su personaje. Además, explicó que Lucía reúne varias cualidades con las que se identifica y que disfruta representar en pantalla.

Verónica describió a Lucía como una mujer leal, competitiva, buena amiga y guerrera, resaltando su fortaleza frente a las adversidades que enfrenta a lo largo de la historia. Estas características han convertido al personaje en uno de los más sólidos de la serie y en una figura con la que muchos televidentes han logrado conectar.

Verónica Orozco confesó no cambiar a su personaje de Lucía por otro
Verónica Orozco confesó no cambiar a su personaje de Lucía por otro. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Dónde ver Las de siempre?

Las de siempre se emite de lunes a viernes a las 9:30 p. m. por el Canal RCN. La producción continúa desarrollando sus historias y conflictos, manteniendo a la audiencia atenta a la evolución de cada uno de sus personajes, entre ellos Lucía Durán, interpretada por Verónica Orozco.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe pasa desapercibido. Juanda Caribe

Juanda Caribe se sometió al detector de mentiras y mantuvo en secreto su papel de Súper villano

Juanda Caribe superó la dinámica del detector de mentiras y logró ocultar su rol de súper villano en la competencia.

Manuela Gómez llora. Manuela Gómez

El Supervillano de La casa de los famosos Colombia hizo llorar a Manuela Gómez; esta es la razón

Juanda Caribe cumplió nuevas misiones como supervillano y desató tensión que terminó afectando a Manuela Gómez.

Sofía Jaramillo reveló que se acercó a Tebi Bernal porque es empática. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo aclaró cuáles son sus intenciones con Tebi Bernal: “Lo sentía muy solo”

Sofía Jaramillo respondió a los cuestionamientos de Valentino sobre su nueva cercanía con Tebi Bernal en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Hermana de B-King asegura que el cantante se manifestó cuatro meses después de su muerte Talento nacional

Hermana de B-King reveló que el cantante se le manifestó tras cuatro meses de su muerte

Hermana de B-King habló de la señal con la que asegura se manifestó el artista tras cuatro meses de su muerte.

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida Talento internacional

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball