Verónica Orozco revela qué personaje le hubiera gustado interpretar en Las de siempre
Verónica Orozco habló sobre su personaje en Las de siempre y confesó si interpretaría otro rol dentro de la producción de RCN.
Las de siempre es la nueva producción de Canal RCN que reúne a un elenco destacado de figuras de la televisión colombiana y que, desde su estreno, ha captado la atención del público por sus historias femeninas, conflictos y giros emocionales.
En medio del éxito de la producción, Verónica Orozco, una de sus protagonistas, interactuó recientemente con sus seguidores a través de redes sociales.
Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, la actriz habló sobre su experiencia en la serie y respondió una inquietud que llamó la atención de los televidentes: si le hubiera gustado interpretar un personaje diferente al que encarna actualmente.
¿Qué personaje interpreta Verónica Orozco en "Las de siempre"?
Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán, una periodista reconocida por su disciplina, su capacidad de análisis y su forma rigurosa de ejercer la profesión. Dentro de la historia, Lucía se ha ganado el respeto de sus colegas gracias a su ética, su compromiso con la verdad y su dedicación absoluta al trabajo, características que la han llevado a priorizar su carrera por encima de otros aspectos de su vida personal.
El personaje se presenta inicialmente como una mujer fuerte, estructurada y segura, que ha construido su identidad alrededor de su profesión. Sin embargo, su mundo se derrumba tras la muerte de su esposo, un hecho que marca un antes y un después en su historia. A este golpe se suma una revelación devastadora: descubre que su pareja le fue infiel con su propia hermana, quien además está embarazada de su difunto marido.
Este cúmulo de situaciones obliga a Lucía a replantearse su forma de ver la vida, sus relaciones familiares y sus prioridades. El personaje entra en un proceso de transformación emocional que ha sido clave en el desarrollo de la trama y que ha permitido a la actriz explorar matices complejos, como el duelo, la traición y la reconstrucción personal.
¿A qué otro personaje interpretaría Verónica Orozco si no fuera Lucía?
Ante la pregunta de si cambiaría de personaje dentro de Las de siempre, Verónica Orozco fue clara y contundente. La actriz reveló que no interpretaría a ningún otro personaje y que se siente plenamente satisfecha con el rol que asumió en la producción.
“No cambio a Lucía por nada. Me encanta”, respondió la actriz, dejando claro el vínculo que ha construido con su personaje. Además, explicó que Lucía reúne varias cualidades con las que se identifica y que disfruta representar en pantalla.
Verónica describió a Lucía como una mujer leal, competitiva, buena amiga y guerrera, resaltando su fortaleza frente a las adversidades que enfrenta a lo largo de la historia. Estas características han convertido al personaje en uno de los más sólidos de la serie y en una figura con la que muchos televidentes han logrado conectar.
¿Dónde ver Las de siempre?
Las de siempre se emite de lunes a viernes a las 9:30 p. m. por el Canal RCN. La producción continúa desarrollando sus historias y conflictos, manteniendo a la audiencia atenta a la evolución de cada uno de sus personajes, entre ellos Lucía Durán, interpretada por Verónica Orozco.