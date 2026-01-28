Verónica Orozco revela qué personaje le hubiera gustado interpretar en Las de siempre

Las de siempre es la nueva producción de Canal RCN que reúne a un elenco destacado de figuras de la televisión colombiana y que, desde su estreno, ha captado la atención del público por sus historias femeninas, conflictos y giros emocionales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

En medio del éxito de la producción, Verónica Orozco, una de sus protagonistas, interactuó recientemente con sus seguidores a través de redes sociales.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, la actriz habló sobre su experiencia en la serie y respondió una inquietud que llamó la atención de los televidentes: si le hubiera gustado interpretar un personaje diferente al que encarna actualmente.

¿Qué personaje interpreta Verónica Orozco en "Las de siempre"?

Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán, una periodista reconocida por su disciplina, su capacidad de análisis y su forma rigurosa de ejercer la profesión. Dentro de la historia, Lucía se ha ganado el respeto de sus colegas gracias a su ética, su compromiso con la verdad y su dedicación absoluta al trabajo, características que la han llevado a priorizar su carrera por encima de otros aspectos de su vida personal.

El personaje se presenta inicialmente como una mujer fuerte, estructurada y segura, que ha construido su identidad alrededor de su profesión. Sin embargo, su mundo se derrumba tras la muerte de su esposo, un hecho que marca un antes y un después en su historia. A este golpe se suma una revelación devastadora: descubre que su pareja le fue infiel con su propia hermana, quien además está embarazada de su difunto marido.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

Este cúmulo de situaciones obliga a Lucía a replantearse su forma de ver la vida, sus relaciones familiares y sus prioridades. El personaje entra en un proceso de transformación emocional que ha sido clave en el desarrollo de la trama y que ha permitido a la actriz explorar matices complejos, como el duelo, la traición y la reconstrucción personal.

Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán, una periodista reconocida por su profesionalismo. (Foto Canal RCN)

¿A qué otro personaje interpretaría Verónica Orozco si no fuera Lucía?

Ante la pregunta de si cambiaría de personaje dentro de Las de siempre, Verónica Orozco fue clara y contundente. La actriz reveló que no interpretaría a ningún otro personaje y que se siente plenamente satisfecha con el rol que asumió en la producción.

“No cambio a Lucía por nada. Me encanta”, respondió la actriz, dejando claro el vínculo que ha construido con su personaje. Además, explicó que Lucía reúne varias cualidades con las que se identifica y que disfruta representar en pantalla.

Verónica describió a Lucía como una mujer leal, competitiva, buena amiga y guerrera, resaltando su fortaleza frente a las adversidades que enfrenta a lo largo de la historia. Estas características han convertido al personaje en uno de los más sólidos de la serie y en una figura con la que muchos televidentes han logrado conectar.

Verónica Orozco confesó no cambiar a su personaje de Lucía por otro. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Falleció joven influencer de 19 años tras recibir un impacto en la cabeza

¿Dónde ver Las de siempre?

Las de siempre se emite de lunes a viernes a las 9:30 p. m. por el Canal RCN. La producción continúa desarrollando sus historias y conflictos, manteniendo a la audiencia atenta a la evolución de cada uno de sus personajes, entre ellos Lucía Durán, interpretada por Verónica Orozco.