Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos

El dolor fuerte e incapacitante no siempre es normal, así se manifiesta la endometriosis y por qué debes prestarle atención.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales.
La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Foto Freepik

Durante muchos años, la endometriosis fue una condición poco hablada y, en muchos casos, mal diagnosticada, sin embargo, en la última década ha empezado a ocupar un lugar más visible en la conversación pública y médica, permitiendo que más mujeres reconozcan sus síntomas y busquen atención oportuna.

Lo que sí es común es que se trate de una condición que impacta de manera directa la calidad de vida física, emocional y reproductiva de quien la padece.

Artículos relacionados

¿Cómo se manifiesta la endometriosis en el día a día?

Uno de los signos más frecuentes de la endometriosis es el dolor pélvico intenso, especialmente durante la menstruación.

A diferencia de los cólicos habituales, este dolor suele ser más fuerte, persistente y, en muchos casos, incapacitante, y algunas mujeres relatan que con el paso del tiempo el malestar se vuelve cada vez más severo y difícil de manejar con analgésicos comunes.

Esta condición puede afectar ovarios, trompas de Falopio y la pelvis, impactando la calidad de vida.
Esta condición puede afectar ovarios, trompas de Falopio y la pelvis, impactando la calidad de vida. Foto Freepik

A esto se suman otros síntomas menos específicos como fatiga constante, inflamación abdominal, diarrea, estreñimiento o sangrados abundantes e irregulares.

Artículos relacionados

¿Qué factores pueden aumentar el riesgo de padecerla?

Diversos estudios han identificado factores que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar endometriosis, entre ellos se encuentran el inicio temprano de la menstruación, ciclos menstruales cortos, periodos prolongados o muy abundantes y una menopausia tardía.

También se ha observado que las mujeres que no han tenido embarazos presentan mayor riesgo, así como aquellas con antecedentes familiares directos de la enfermedad.

Aunque no existe una causa única definida, los especialistas coinciden en que se trata de una combinación de factores genéticos, hormonales e inmunológicos.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las complicaciones más preocupantes?

Una de las consecuencias más conocidas de la endometriosis es la dificultad para lograr un embarazo, esta condición puede alterar la anatomía de los órganos reproductivos y generar inflamaciones que afectan la fertilidad.

La endometriosis ocurre cuando tejido similar al del útero crece fuera de él y puede causar dolor intenso.
La endometriosis ocurre cuando tejido similar al del útero crece fuera de él y puede causar dolor intenso. Foto Freepik

De igual manera, algunos estudios han encontrado una relación entre la endometriosis y un mayor riesgo de padecer cáncer de ovario, aunque este sigue siendo poco frecuente.

Si bien muchas mujeres logran llevar una vida relativamente estable con el acompañamiento médico adecuado, los especialistas insisten en la importancia del diagnóstico temprano.

Detectarla a tiempo permite controlar los síntomas, reducir complicaciones futuras y tomar decisiones informadas sobre la salud reproductiva.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

La casa de los famosos

¿Qué es la ojera vascular y cómo se trata? La condición de Beba en La casa de los famosos Colombia

Beba revela que padece ojera vascular; conoce cómo se forma y los tratamientos para mejorar su apariencia.

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos

Descubre por qué expertos aseguran que sanar una ruptura implica dejar de esperar que la otra persona se dé cuenta.

Encías inflamadas, dolor mandibular y mal aliento son signos de alerta. Salud

¿Cuándo es ideal retirar las muelas del juicio o cordales? esto dicen los expertos

Las muelas del juicio retenidas representan riesgos dentales que requieren evaluación y tratamiento oportuno.

Lo más superlike

Amigos y colegas de Yeison Jiménez se reúnen para rendirle un homenaje inolvidable Yeison Jiménez

Los amigos de Yeison Jiménez se unen en un emotivo homenaje: “El aventurero en el cielo”

Amigos y colegas de Yeison Jiménez están más unidos que nunca, rindiendo un homenaje en honor al cantante fallecido.

Luisa Cortina dijo sus primeras palabras tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Luisa Cortina dijo sus primeras palabras tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia

El trend de revivir recuerdos trajo a la luz imágenes inéditas del pasado juvenil de Christian Nodal. Christian Nodal

Exnovia de Christian Nodal revive su romance juvenil con fotos inéditas

Sale a la luz video inédito de una canción que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar Yeison Jiménez

Sale a la luz video inédito de una canción que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar | VIDEO

La noticia ha causado mucha tristeza en la joven actriz colombiana. Francisca Estévez

Exparticipante de MasterChef Celebrity se viste de luto y confirma una dolorosa pérdida