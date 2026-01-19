¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos

Durante muchos años, la endometriosis fue una condición poco hablada y, en muchos casos, mal diagnosticada, sin embargo, en la última década ha empezado a ocupar un lugar más visible en la conversación pública y médica, permitiendo que más mujeres reconozcan sus síntomas y busquen atención oportuna.

Lo que sí es común es que se trate de una condición que impacta de manera directa la calidad de vida física, emocional y reproductiva de quien la padece.

¿Cómo se manifiesta la endometriosis en el día a día?

Uno de los signos más frecuentes de la endometriosis es el dolor pélvico intenso, especialmente durante la menstruación.

A diferencia de los cólicos habituales, este dolor suele ser más fuerte, persistente y, en muchos casos, incapacitante, y algunas mujeres relatan que con el paso del tiempo el malestar se vuelve cada vez más severo y difícil de manejar con analgésicos comunes.

Esta condición puede afectar ovarios, trompas de Falopio y la pelvis, impactando la calidad de vida. Foto Freepik

A esto se suman otros síntomas menos específicos como fatiga constante, inflamación abdominal, diarrea, estreñimiento o sangrados abundantes e irregulares.

¿Qué factores pueden aumentar el riesgo de padecerla?

Diversos estudios han identificado factores que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar endometriosis, entre ellos se encuentran el inicio temprano de la menstruación, ciclos menstruales cortos, periodos prolongados o muy abundantes y una menopausia tardía.

También se ha observado que las mujeres que no han tenido embarazos presentan mayor riesgo, así como aquellas con antecedentes familiares directos de la enfermedad.

Aunque no existe una causa única definida, los especialistas coinciden en que se trata de una combinación de factores genéticos, hormonales e inmunológicos.

¿Cuáles son las complicaciones más preocupantes?

Una de las consecuencias más conocidas de la endometriosis es la dificultad para lograr un embarazo, esta condición puede alterar la anatomía de los órganos reproductivos y generar inflamaciones que afectan la fertilidad.

La endometriosis ocurre cuando tejido similar al del útero crece fuera de él y puede causar dolor intenso. Foto Freepik

De igual manera, algunos estudios han encontrado una relación entre la endometriosis y un mayor riesgo de padecer cáncer de ovario, aunque este sigue siendo poco frecuente.

Si bien muchas mujeres logran llevar una vida relativamente estable con el acompañamiento médico adecuado, los especialistas insisten en la importancia del diagnóstico temprano.

Detectarla a tiempo permite controlar los síntomas, reducir complicaciones futuras y tomar decisiones informadas sobre la salud reproductiva.