Juanse Laverde rompe el silencio en La línea de la vida: “Mi sueño se volvió una pesadilla”

Juanse Laverde fue el encargado de inaugurar La línea de la vida de esta nueva edición, un espacio televisivo en el que distintas figuras públicas recorren los momentos que han marcado su historia personal y profesional.

En este primer episodio, el cantante decidió abrir su corazón y compartir episodios profundos y poco conocidos de su vida, en una conversación honesta que conectó de inmediato con la audiencia.

Desde sus primeros minutos frente a cámara, Juanse dejó claro que su historia no ha sido sencilla. A lo largo del segmento, habló sin filtros sobre su infancia, su relación con la música, los problemas de salud que enfrentó desde muy pequeño y los momentos más oscuros que marcaron su crecimiento.

¿Cómo fue la infancia de Juanse Laverde?

Juanse nació en 2006 y, desde sus primeros días de vida, los médicos diagnosticaron que padecía un síndrome, una condición genética que, según los especialistas, no tenía cura.

Una señora se acercó a la madre de Juanse y le recomendó rezar y orarle a Dios para pedir por su hijo. Con el tiempo, llamaron a la madre de Juanse para informarle que Juanse estaba sano y en sus pulmones no había nada.

El cantante contó que su familia siempre estuvo rodeada de arte. Su padre es pintor, actor y bailarín, mientras que su madre es cantante y profesora de educación física. Ese entorno creativo hizo que la música estuviera presente en su vida desde muy temprano, algo que más adelante se convertiría en su refugio.

Durante su niñez también fue diagnosticado con TDAH y dislexia, condiciones que dificultaron su proceso escolar y su adaptación a ciertos espacios. Aun así, Juanse aseguró que cantar fue una constante desde que tiene memoria.

Juanse creció en un mundo rodeado por el arte gracias a su familia. (Foto Canal RCN)

¿Qué momentos marcaron la etapa más difícil de su vida?

Juanse reveló que, desde muy pequeño, comenzó a enfrentar problemas de salud mental. Habló abiertamente de la depresión y la ansiedad que lo acompañaron durante su crecimiento y confesó que, a los siete años, tuvo su primer pensamiento intrusivo relacionado con quitarse la vida. En ese momento, fue su hermana Valentina quien, sin saberlo del todo, se convirtió en un apoyo fundamental para seguir adelante.

Otra figura clave en su vida fue su abuela Noemí, a quien describió como la primera y única persona que creyó plenamente en su talento cuando aún era un niño. Su apoyo fue determinante para que Juanse no abandonara la música, incluso cuando él mismo dudaba de su camino.

¿Por qué Juanse cuenta que ganar un reality musical cambió su vida para mal?

A los 11 años, Juanse ganó un reality musical que, en teoría, debía abrirle las puertas de la industria. Sin embargo, según su propio testimonio, ese triunfo marcó un antes y un después negativo en su vida. Explicó que, tras ganar el programa, dejó de sentirse una persona para convertirse en un producto.

Los viajes constantes, las exigencias y la presión terminaron por desgastarlo. Lo que había sido su sueño empezó a convertirse en una carga emocional. Juanse afirmó que la música, que antes lo motivaba, pasó a ser su mayor fuente de angustia.

“Mi sueño se volvió una pesadilla”, expresó durante el programa, al recordar esa etapa.

Con el tiempo, entendió que quería que su historia sirviera como una bandera para otros y no como un peso que cargar en silencio.

¿Cómo enfrentó Juanse los conflictos familiares y personales?

Durante la pandemia, Juanse habló con su madre sobre su vida sentimental, una conversación que terminó marcando una ruptura profunda. Según relató, su madre no aceptó su orientación y decidió echarlo de la casa. A los 15 años, comenzó a vivir solo junto a su hermana.

Dos años después, cuando Juanse cumplió 17, su hermana quedó embarazada y se mudó, dejándolo completamente solo. Fue en ese momento cuando Paola llegó a su vida, una persona que, según él, fue clave en su proceso de sanación y lo acompañó en sus momentos más bajos.

Gracias a ese apoyo, Juanse decidió regresar a la música y lanzó su primer álbum titulado Alma, un proyecto en el que plasmó su historia, su proceso de sanación y la necesidad de cuidar al niño que, durante mucho tiempo, sintió que no fue defendido.

Juanse Laverde se fue de su casa a los 15 años. (Foto Canal RCN)

¿Qué significa para Juanse estar en La casa de los famosos?

Para cerrar su participación en La línea de la vida, Juanse definió su ingreso a La casa de los famosos como “un nuevo inicio”.

Juanse llega al reality con una mentalidad distinta, dispuesto a mostrarse tal como es y a seguir construyendo su camino desde un lugar más honesto y consciente.