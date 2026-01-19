Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón impactó al mostrar el resultado de su nuevo tatuaje, así quedó

Yina Calderón reveló que la sesión de su nuevo tatuaje duró más de 12 horas, dejando ver detalles de lo que fue la extensa jornada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Mujer tatuadora.
Yina Calderón se tatuó la espalda: así quedó. Foto | Canal RCN - Freepik.

Yina Calderón, una de las creadoras de contenido que constantemente llama la atención en rede sociales, nuevamente impactó pero esta vez por cuenta de una decisión que tomó sobre su apariencia, y es que tal y como lo anunció se sometió a una extensa sesión para llevar a cabo un tatuaje.

¿Qué tatuaje se hizo Yina Calderón en su espalda?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica influencer ha construido una comunidad de miles de seguidores, dio a conocer hace un par de horas su decisión de realizarse un tatuaje en la zona de la espalda, por lo que minutos después compartió un video mostrando detalles de cómo fue la jornada.

En la primera grabación, que publicó por medio de sus historias, se puede apreciar a Calderón recostada con su rostro en dirección al suelo mientras es intervenida por cinco tatuadores al tiempo, cada uno, cumpliendo con una parte específica dele dibujo, uno de ellos, según lo comentó, encargado de tatuar a La Toxi Costeña.

¿Cómo quedó el tatuaje que se hizo Yina Calderón en la espalda? Así lo presumió la creadora de contenido

En una segunda historia, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, nuevamente mostró el trabajo de estas personas, especialmente el de una mujer a la que describió como una dura tatuando.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así quedó Yina Calderón tras presumir su nuevo tatuaje. Foto | Canal RCN.

Allí, ya se puede ver la pieza en un estado más avanzado, con uno trazos que abordan casi toda la espalda con unas figuras abstractas que se asemejan a los famosos mandalas.

Finalmente, Calderón culminó con una historia en la que grabó a una de las artistas explicando por qué tardaron tantas horas en la sesión.

"Siendo las 12:09 de la madrugada, llegando a las 6 de la mañana, o sea ,más de 12 horas... lo tenemos que terminar el martes, me puede explicar por qué", dijo Yina.

Frente a esto, la joven argumenta que evidentemente se trata de un tatuaje grande al que aún le hacen falta detalles que requieren de más tiempo. Por su parte, la también Dj asegura que aguantó mucho dolor, sin embargo, señaló que entiende que es algo que vale la pena.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón presumió su nuevo tatuaje en la espalda. Foto | Canal RCN.

Por último, la empresaria de fajas advierte que el mencionado tatuaje que empezó en la espalda irá hasta la zona de los glúte0s y que esta será finalizada este martes 20 de enero.

