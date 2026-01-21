Noticias de interés, tendencias y entretenimiento

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Bajar escaleras debería ser automático, pero cuando genera inseguridad podría convertirse en una señal temprana de demencia.

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos

El dolor fuerte e incapacitante no siempre es normal, así se manifiesta la endometriosis y por qué debes prestarle atención.

La casa de los famosos

¿Qué es la ojera vascular y cómo se trata? La condición de Beba en La casa de los famosos Colombia

Beba revela que padece ojera vascular; conoce cómo se forma y los tratamientos para mejorar su apariencia.

Lo más superlike

Karol G y Feid se separan: así imaginan sus fans al hijo que nunca llegó Karol G

La ruptura de Karol G y Feid, y el hijo que nunca llegó: así lo imaginaron sus fans

Karol G y Feid dieron por terminada su relación tras tres años juntos, según informaron personas cercanas a la pareja a TMZ.

El nuevo look de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar responde con humor a comentario malintencionado en redes

Manuela Gómez sufrió un susto en La casa de los famosos Manuela Gómez

El susto que pasó Manuela Gómez en La casa de los famosos, ¿cómo se encuentra?

fEID Y KAROL G Feid

Feid estrenó videoclip de "Cambiaré" tras confirmarse su ruptura con Karol G, ¿indirecta?

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron