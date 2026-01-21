Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ciro Quiñonez anunció radical decisión tras la muerte de Yeison Jiménez: "me voy a perder"

A través de su cuenta de Instagram, el cantante Ciro Quiñonez se mostró afectado por la ausencia de quien fue su mentor.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Ciro Quiñonez tomó radical decisión. Foto | Canal RCN.

Luego de la trágica muerte de Yeison Jiménez, Ciro Quiñonez uno de los artistas que se mostró bastante afectado por esta lamentable noticia, rompió el silencio nuevamente para dar a conocer que tomó radical decisión sobre su destino.

¿Qué decisión tomó Ciro Quiñonez tras la muerte de Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el cucuteño ha construido una enorme comunidad de miles de seguidores, dio a conocer que a raíz del impacto que le ha generado la pérdida del cantante de música popular, quiere tomarse un tiempo para estar tranquilo y procesar todo lo que ha venido pasando en los últimos días.

"He estado un poquito alejado de las redes y hago este video porque me quiero ir a cualquier lado del mundo, cualquier rincón de lo que sea para darme unos 3, 4 días donde me aleje de las redes sociales, me aleje de todo comentario bueno, malo, positivo, negativo", señaló el también cantante por medio de un video que publicó en sus historias.

¿Qué pasó con Ciro Quiñonez y por qué anunció radical decisión tras la muerte de Yeison Jiménez?

De acuerdo con Quiñonez, quiere darse un espacio para descansar físicamente pero también del alma, además de manifestar que siente que en este punto es momento de replantear su carrera y en general la vida ahora que no está Jiménez, a quien describió como ese líder que tenía las banderas de su proyecto.

Yeison Jiménez en el Megaland.
La razón por la que Yeison Jiménez anunció radical decisión. Foto | Canal RCN.

"Así que me voy a perder unos 3, 4 días, vamos a ver pa' donde me largo", señaló el cantante dejando claro cuáles son sus deseos para los próximos días.

¿Por qué Ciro Quiñones tomó radical decisión?

La decisión del cantante, llega después de ser cuestionado duramente en redes sociales tras la muerte de Yeison, pues muchos lo acusaron de aprovechar este acontecimiento para hacerse notar y así mismo impulsar su carrera, incluso, el mismo Giovanny Ayala, se refirió al tema y también coincidió en que Ciro tomó esta noticia sin el dolor y la seriedad del caso.

Yeison Jiménez en los Premios nuestra Tierra.
Ciro Quiñonez se alejará de redes sociales. Foto | Rodrigo Varela.

Por ahora, los internautas se preguntan cuál será el destino al que arribará el intérprete, pues por ahora se desconocen detalles de qué pasará.

