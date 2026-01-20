Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Expiloto de Yeison Jiménez rompió el silencio tras él trágico accidente aéreo, ¿qué reveló?

Camilo Silva, expiloto del cantante Yeison Jiménez hizo un contundente llamado en el que pidió respeto hacia las personas fallecidas.

Yeison Jiménez en el Megaland - Cabina de un avión.
Esto dijo el expiloto de Yeison Jiménez sobre el trágico accidente. Foto | Canal RCN - Freepik.

Han pasado 10 días exactos desde que se confirmó la trágica muerte de Yeison Jiménez, y desde entonces, las redes sociales siguen inundadas con emotivos mensajes en los seguidores y seres queridos del cantante lamentan su pronta partida de este plano terrenal.

¿Qué dijo el expiloto de Yeison Jiménez en medio de las especulaciones que han surgido tras su muerte?

Además de los mensajes cargados de profundo dolor por la noticia, hay otro tema que ha alimentado la conversación en redes y son las supuestas causas que habrían provocado el deceso de sus ocupantes, situación que llevó a que el expiloto del cantante de música popular se pronunciara al respecto para dar su punto de vista.

Se trata de Camilo Silva, quien a través de su cuenta de Instagram aseguró que no es habitual que él decida referirse públicamente sobre accidentes aéreos, sin embargo, dio a conocer que debido al caso de Yeison, quiso hacer una excepción.

"Hoy hago una excepción únicamente porque este caso me tocde manera profundamente personal. Durante casi dos años volé y compartí operación con Yeison, Jefferson, Juan Manuel, Oscar y Waisman, personas con las que tuve una relación cercana tanto en lo profesional como en lo humano", fueron las palabras con las que inició el piloto.

Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra.
Expiloto de Yeison Jiménez rompió el silencio tras su trágico accidente. Foto | Rodrigo Varela.

¿Qué fue lo que realmente sucedió con la avioneta en la que iba Yeison Jiménez?

Segundos después, señaló que tuvo la oportunidad de conocer al Capitán Fernando, quien conducía la avioneta y con quien además voló durante 4 años, todo lo anterior para asegurar que, en este punto, nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió el día del accidente, pues aún se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con Camilo, en el campo de la aviación, un hecho se establece mediante investigaciones serias, técnica y oficiales como la que adelanta la aeronáutica civil, por lo que expresó su rechazo con la desinformación que ha surgido luego del accidente, pues en su posición, considera que li único que hace es herir a las familias que vieron partir a sus seres queridos.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Expiloto de Yeison Jiménez hizo un llamado al respeto en redes sociales. Foto | Canal RCN.

"El mayor acto de respeto es esperar a que las autoridades hagan su trabajo y se de un informe oficial", concluyó el joven aviador haciendo énfasis en que este es un momento de acompañar y no de juzgar.

