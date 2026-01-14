Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sacerdote en el ojo del huracán tras comentario sobre la muerte de Yeison Jiménez: "¿qué se llevó?"

Recientemente, un sacerdote hizo una reflexión durante una eucaristía en la que habló sobre el fallecimiento del cantante de música popular.

El trágico fallecimiento que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez e integrantes de su equipo de trabajo, continúa conmocionando a todo el país y por su puesto, a quienes tuvieron la oportunidad de conocer el gran ser humano que fue en vida.

¿Qué dijo un sacerdote sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez?

A raíz de la conmoción que ha generado su muerte, en los últimos días un sacerdote desató polémica en redes sociales al referirse a este hecho y lanzar algunas palabras que resultaron ofensivas para los seguidores del intérprete de música popular.

"Ayer en la tarde hubo el accidente en Paipa, Boyacá y murió este artista, Yeison Jiménez y las redes sociales se han llenado de condolencias, me puse a mirar, Yeison Jiménez, no era casado, vivía en unión libre", señaló el Padre dejando ver con sus palabras su desaprobación.

Incluso, durante su homilía, aseguró que escuchó cómo el artista dijo en su momento que cuando cumpliera 35 "le iba a cantar a Dios", afirmación que lo llevó a mencionar lo siguiente:

"... y se murió a los 34, siempre nosotros es así, cuando yo asegure lo mío, ahí si le doy tiempo a usted", comentó haciendo referencia al ser supremo.

¿Por qué un sacerdote desató polémica por comentario sobre la muerte de Yeison Jiménez?

De acuerdo con el discurso del sacerdote de la iglesia El Rosario de Garzón, Huila, lo que dice Jesús mismo, es que todos debemos estar preparados, pues al final nadie sabe ni el día ni la hora exacta en la que partirá de este plano terrenal.

Como era de esperarse, fanáticos de Jiménez, expresaron su punto de vista a través de los comentarios y se mostraron en completo desacuerdo con este hombre, argumentando que, aunque sus palabras tienen sentido, consideran que no era el momento para hacer este tipo de reflexión, más aún cuando hoy una familia llora la muerte de su ser querido.

Por ahora, seguidores de Yeison, lo despiden con un sentido homenaje que se lleva a cabo el día de hoy en las instalaciones del Movistar Arena.

