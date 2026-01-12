Hermano de Yeison Jiménez compartió desgarradora confesión tras su fallecimiento: "nos faltaron 4 días"

El trágico accidente aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez, sigue causando conmoción entre los seguidores y seres queridos, pues se trata de la pérdida de una de las voces más importantes del género popular en nuestro país y de un ser humano que dejó huella en quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Qué dijo el hermano de Yeison Jiménez tras su trágico fallecimiento?

A través de su cuenta de Instagram, Alejandro Jiménez, uno de los hermanos del fallecido cantante, rompió el silencio para compartir desgarrador mensaje en el que lo despidió y expresó con profundo dolor lo que ha significado la partida de uno de los seres amados.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Video de cámara de seguridad muestra el momento exacto del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez

"No sé de dónde estoy sacando fuerzas para publicar un poco de los recuerdos que tengo con el ser más maravilloso que la vida me dio; aún espero tu mensaje y volver a verte", escribió el joven en la descripción del post que rápidamente alcanzó decenas de mensajes en los que los internautas se solidarizaron con su dolor.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hermana de Yeison Jiménez rompe el silencio y defiende a su cuñada: “la mujer que le dio un hogar”

En sus palabras, Alejandro abrió su corazón para hablar del duelo que está viviendo y lo difícil que son sus días desde el pasado sábado cuando partió de este plano terrenal, dejando ver que su dolor es inmenso y su ausencia pesa cada vez más.

¿Cuál fue la desgarradora confesión que hizo el hermano de Yeison Uribe?

Además de sus conmovedoras palabras, el joven impactó al contar que días antes de que se diera su deceso, sostuvo una larga conversación en la que juntos hablaron de sus planes.

"Maldita sea… nos faltaron solo cuatro días para dejar listo todo lo que hablamos el 8 de enero, comiéndonos un coco, desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., y hacer todo lo que querías verme haciendo; ayudarte como siempre me lo decías", señaló.

Pese a la tristeza que hoy habita en su corazón, el hermano del cantante oriundo de Manzanares, Caldas, aseguró que él vivirá por siempre en sus recuerdos, en sus risas, en sus historias y en cada momento que marcó la vida de ambos.