Dani Duke anunció que será madre este 2026: “todo lo dejo en manos de Diosito”

Dani Duke, novia de La Liendra, sorprendió al revelar sus planes de convertirse en madre en este 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Dani Duke reveló que quiere convertirse en madre este 2026
Dani Duke reveló que quiere convertirse en madre este 2026. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida influenciadora colombiana Dani Duke sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar su deseo de convertirse en madre en 2026. La creadora de contenido mantiene una relación de casi cinco años con La Liendra, por lo que su vida sentimental podría dar un nuevo paso con la llegada de un bebé.

¿Dani Duke, novia de La Liendra, será madre pronto?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Dani Duke respondió a varias inquietudes de sus seguidores. En esta actividad, la creadora de contenido debía aclarar si cada afirmación era verdad, mentira o simplemente un chisme.

Dani Duke habló de maternidad y reveló sus planes para el 2026
Dani Duke habló de maternidad y reveló sus planes para el 2026. (Foto Canal RCN).

Durante la dinámica, uno de los usuarios le preguntó directamente por los rumores sobre sus planes de convertirse en madre en el transcurso de este año 2026. Ante esto, Dani confirmó que la información era cierta y aseguró que sí ha pensado en iniciar esta nueva etapa en su vida. No obstante, aclaró que no tiene afán y que confía plenamente en los tiempos de Dios.

“¿Quieres ser mamá este año?”, fue la pregunta a la que respondió: “Es verdad, pero todo lo dejo en manos de Dios”.

Hasta el momento, La Liendra no se ha pronunciado públicamente sobre el deseo de Dani Duke de ser madre por primera vez. Sin embargo, se presume que este es un tema que ya habría sido conversado en la relación, teniendo en cuenta la seguridad con la que la influenciadora se refirió al tema.

¿Cómo reaccionaron los internautas a los deseos de Dani Duke de convertirse en madre?

Las declaraciones de Dani Duke sobre su deseo de convertirse en madre en el transcurso de este 2026 no pasaron desapercibidas en redes sociales. Tras confirmar que ha pensado en iniciar esta nueva etapa de su vida, los internautas reaccionaron de inmediato con una ola de comentarios.

Varios de ellos se mostraron emocionado por saber que este año podrían conocer cómo se vería un hijo de Dani Duke y La Liendra debido a los rasgos físicos que tienen ambos, mientras que otros mencionaron que la influenciadora aún estaba muy joven para dar este importante paso.

Dani Duke se sinceró sobre su futuro y habló de convertirse en madre
Dani Duke se sinceró sobre su futuro y habló de convertirse en madre. (Foto Canal RCN).
