Exesposo de Andrea Valdiri confesó si ha sido infiel y sorprendió con su respuesta

Felipe Saruma hizo una confesión sobre su vida sentimental y muchos recordaron lo que pasó con Andrea Valdiri.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Andrea Valdiri ya tiene nuevo amor tras esa ruptura con Felipe Saruma.
Andrea Valdiri tuvo una relación de más de un año con Felipe Saruma. Fotos: RCN - Freepik

Felipe Saruma, exesposo de Andrea Valdiri, fue el más reciente invitado al espacio que creó en redes sociales Ornella Sierra, denominado ‘Cocinando por desparche’. La barranquillera materializó esta idea tras su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Felipe Saruma, expareja de Andrea Valdiri, ha sido infiel?

En medio de la cocinada, Saruma tuvo que responder preguntas muy directas, una de ellas, relacionada con su vida sentimental.

“¿Pusiste cachos?”, fue la pregunta en concreto y el santandereano fue franco y contundente con su afirmación.

“No, no puse cachos. Solo he tenido dos relaciones serias en mi vida y nunca he puesto cachos”, expresó el emprendedor y productor audiovisual.

Ornella quedó sorprendida con la respuesta de Saruma, pero destacó que aún quedan hombres totalmente fieles.

¿Qué pasó entre Felipe Saruma y Andrea Valdiri, y por qué terminaron?

Felipe Saruma tuvo una mediática relación amorosa con Andrea Valdiri. La pareja protagonizó distintos momentos en redes sociales y su ruptura llegó a causar mucha sorpresa, pues se veían muy enamorados.

El bumangués y la barranquillera subieron al altar en abril del 2022, pero año y medio después confirmaron su separación definitiva.

Andrea Valdiri tuvo una mediática relación con Felipe Saruma.
A finales del 2023, se confirmó la ruptura definitiva entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Foto: RCN

Frente a los motivos que desencadenaron el divorcio, Valdiri compartió un amplio mensaje en sus redes sociales y allí dio pistas de lo que la habría llevado a terminar con Saruma.

El amor existe, pero hay cosas que no son negociables. Yo sé de qué estoy hecha y de qué soy capaz, por eso jamás voy a tolerar la hipocresía ¿Cuantos matrimonios no duran 30 años porque la mujer aguantó cachos o malos tratos gracias a que el tipo la mantenía? Desde el comienzo hay que hablar con la verdad y en mi caso no puedo vivir en esa hipocresía porque me enfermo (...)

El productor, por su parte, en una entrevista posterior afirmó que su separación de Valdiri fue un “duro golpe”, pues tenía muchos planes en mente. Saruma, además, dejó entrever que su relación con la barranquillera lo habría alejado de su familia. Reconoció que tuvo muchos episodios de tristeza, pero tocar fondo lo llevó a reinventarse y a pensar en nuevos proyectos.

Hoy en día, Saruma sigue afianzándose como productor a través de su empresa, mientras que Valdiri no deja de crecer como empresaria y, frente a los asuntos del corazón, tiene una relación sentimental con Juan Daniel Sepúlveda.

¿De qué se arrepiente Felipe Saruma, ex de Andrea Valdiri, en su vida?

En el podcast de Ornella, Felipe Saruma hizo otra confesión sobre su vida personal y allí reveló si se arrepiente de algo.

Yo creo que de absolutamente nada. Todo lo que ha pasado en mi vida, lo bueno y lo malo, ha formado lo que soy. Experiencias, vivencias, todo error, todo acierto, ha marcado lo que hoy soy y estoy feliz conmigo, de lo que ha pasado, las decisiones que he tomado y lo que decidido. No me arrepiento de nada

¿Qué le pasó a Felipe Saruma? Sorprende con quemaduras de sol por todo el cuerpo
Felipe Saruma reveló si ha sido infiel y muchos recordaron su relación con Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).
