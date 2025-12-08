Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Felipe Saruma enseñó la verdad detrás de sus fuertes ‘quemaduras de sol’

Felipe Saruma reapareció tras enseñar unas ‘quemaduras de sol’ a lo largo de su cuerpo para relevar la verdad de lo que pasó.

Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada verdad que Felipe Saruma contó sobre sus misteriosas ‘quemaduras de sol’
¿Qué le pasó a Felipe Saruma? Revela la verdad tras sus impactantes ‘quemaduras de sol’. (Foto Canal RCN | Freepik)

Felipe Saruma reapareció varias horas después de haber compartido una impactante foto en la que enseñaba fuertes ‘quemaduras de sol’ a lo largo de su cuerpo. El reconocido creador de contenido y productor reveló la verdad de este suceso que sorprendió a los internautas.

¿Qué ocasionó las fuertes ‘quemaduras de sol’ en el cuerpo de Felipe Saruma?

El pasado lunes 11 de agosto Felipe Saruma impactó a sus cientos de seguidores al compartir una inesperada fotografía en la que enseñó las fuertes ‘quemaduras de sol’ que sufrió tras, quizá, haber pasado largas horas expuesto.

El creador de contenido aprovechó la publicación en sus redes sociales para enviar un importante mensaje en el que invitó a todos a usar protector solar y evitar situaciones como estas que podrían a desencadenar problemas graves como el cáncer de piel.

Aunque la fotografía generó debate en si esta era real o no, no fue sino hasta este martes que Saruma decidió poner fin y revelar la verdad detrás de esta impactante escena.

La verdad detrás de las fuertes ‘quemaduras de sol’ de Felipe Saruma

Hace pocas horas Felipe Saruma compartió por medio de esta misma red social un video en el que enseñó el origen de sus fuertes ‘quemaduras de sol’ a lo largo de su cuerpo.

Sin decir una sola palabra, el creador de contenido dejó claro que no se trataba de una situación real, sino de una representación de lo que puede pasar si nos exponemos por largas horas a los rayos del sol sin usar la protección debida.

Al parecer, Saruma estaría grabando contenido relacionado a las implicaciones que este tipo de exposiciones tienen en la salud de nuestro cuerpo, por lo que así mismo invitó a las personas a tener los cuidados necesarios para esto.

Aunque el contenido en el que está trabajando el creador de contenido no ha sido lanzado, este ya es un gran avance de lo que se podrá ver en él y el posible mensaje que quiere enviar a sus seguidores.

