Melissa lanzó pulla a Altafulla en medio de rumores de su ruptura con Karina: “yo le dije”

Melissa Gate se refirió a la supuesta ruptura entre Karina García y Altafulla y aprovechó para lanzar una fuerte pulla al cantante.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Melissa le lanza fuerte mensaje a Altafulla en medio de rumores con Karina
Melissa y su puya a Altafulla en medio de rumores de ruptura con Karina: “yo le dije”. (Foto Canal RCN).

Melissa Gate se unió a la conversación sobre la supuesta ruptura amorosa entre Karina García y Altafulla; aprovechó para lanzarle una inesperada pulla al cantante y arremeter una vez más en contra de la influenciadora.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre la supuesta ruptura entre Altafulla y Karina García?

Luego de que las redes sociales se llenaran de rumores sobre una supuesta ruptura entre Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y Andrés Altafulla, ganador del reality, Melissa Gate sorprendió con una inesperada mención a este tema.

Rumores con Karina: Melissa lanzó un comentario a Altafulla que generó reacciones
En medio de rumores con Karina, Melissa lanza fuerte mensaje a Altafulla. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido, quien se ha visto envuelta en diversas polémicas desde su salida de la competencia de la vida en vivo en donde compartió con la pareja del momento, reapareció por medio de un en vivo en TikTok en donde se refirió a algunos temas en tendencia, entre ellos la supuesta ruptura entre Karina y Altafulla.

Gate mencionó que al parecer la razón por la que Karina habría terminado con Altafulla se debía a que el cantante era “tacaño”, además de recordarle a él que ella le había advertido que no era buena idea estar con la influenciadora.

"Y ahora el otro por allá que terminó con la otra, que era un tacaño... Mi amor, eso le pasa por salir con una sc*rt, yo le dije"

¿Karina García y Altafulla terminaron su relación?

Lo cierto es que, aunque los rumores sobre la ruptura entre Karina García y Andrés Altafulla toma fuerza cada vez más, ni la influenciadora, ni el cantante se han pronunciado al respecto ya sea para confirmar o desmentir la información.

Melissa se refirió a Altafulla en medio de rumores sobre su relación con Karina.
Melissa habló sobre Altafulla en pleno rumor de ruptura con Karina. (Foto Canal RCN).

Por lo pronto a ambas personalidades se les ha visto llevar a cabo sus proyectos laborales completamente separados, algo que ya se había visto con anterioridad.

De esta manera, los fanáticos tanto de Karina García como de Andrés Altafulla tendrán que esperar a que alguno de los dos ponga fin a este misterio que continúa apoderándose de las redes sociales y generando todo tipo de versiones.

