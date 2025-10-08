Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla rompe el silencio tras supuestos rumores de ruptura con Karina García

Altafulla no se quedó callado y envió un mensaje a todos sus fans tras supuestas suposiciones de su ruptura con Karina García.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Altafulla, Karina García
Este fue el mensaje de Altafulla a sus fans sobre rumores de su ruptura | Foto Canal RCN

Altafulla envió un mensaje a todos sus seguidores tras los supuestos rumores sobre su ruptura con Karina García.

¿Cuál fue el mensaje de Altafulla tras los rumores de su ruptura?

El ganador de La casa de los famosos Colombia se pronunció tras los rumores sobre una posible ruptura con Karina García.

A través de sus redes sociales, compartió un mensaje lleno de amor y agradecimiento para todos sus seguidores.

"Levántate con el pie derecho, darle gracias a Dios, te sientes amado por él a empezar a romperla. Cariño para todos los originales", expresó Altafulla. Ese video estuvo acompañado de un texto que dijo que "hagan las tareas".

¿Karina García y Altafulla terminaron?

Recientemente, comenzaron a circular rumores sobre el fin de la relación, luego de que Karina García publicara un video en el que hablaba sobre el trato de los hombres.

Este video despertó diversas especulaciones, y muchos seguidores comenzaron a cuestionarse la situación. Comentarios como "Hasta aquí llegó mi pareja favorita", "Adiós Karifulla" y "¿Es cierto que terminaron?" fueron algunos de los mensajes que se hicieron virales.

Por el momento, ambos no han emitido ningún comunicado o información al respecto de su relación sentimental.

Altafulla
Este fue el mensaje de Altafulla a todos sus seguidores | Foto Canal RCN

¿Qué dice Karina García tras los supuestos rumores con Altafulla?

Por el momento, la creadora de contenido no se ha pronunciado. Se conoce que está en Bogotá realizando distintos proyectos laborales.

Recientemente, se estuvo junto con Yaya Muñoz, quien también fue exparticipante de La casa de los famosos Colombia. Allí compartieron distintas actividades como ir de compras, salir almorzar y actualizarse de sus respectivas vidas.

Pero no solo estuvieron ellas, también se unió José Rodríguez, quien fue participante del reality y actualmente mantiene una relación con Yaya Muñoz. El influencer compartió que fue un momento especial en el que las acompañó a disfrutar de un plan entre amigas.

