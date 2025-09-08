Karina García genera sospechas sobre su posible ruptura con Altafulla | VIDEO

Karina García despertó preocupación en redes sociales luego de publicar un video que levantó sospechas sobre una posible ruptura con Altafulla.

Artículos relacionados Paola Rey Paola Rey anunció su separación de Juan Carlos Vargas tras 15 años de matrimonio

¿Cuál es el video de Karina García sobre la posible ruptura con Altafulla?

La creadora de contenido compartió en su cuenta de TikTok un video en el que hablaba sobre su percepción de los hombres. Allí comentó que no podría enamorarse de una persona de su mismo género, ya que le atraen varios aspectos propios de los hombres.

"No me vuelvo lesbi4n4 porque amo la presencia fuerte, la voz, el perfume, el pecho y las manos grandes de esas porquerías”.

Además, acompañó el video con la frase: “Confirmen mis niñas, o mejor confirmen amigas, porque ustedes son mis amigas”.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

¿Cuál fue las reacciones de los seguidores tras ver el video de Karina Gacía?

Claramente, las sospechas no se hicieron esperar. Varios internautas empezaron a preguntarle si es verdad que ella había terminado su relación con Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2025.

Entre los comentarios se destacan: "Dios mío no me digan que mi marido dejó a mi mujer"; "Es cierto que terminaron"; "Parece que ya no hay Karilfulla"; "Pues si termino con él déjenla, fueron algunos comentarios a través de redes sociales.

Por el momento, la pareja no ha confirmado sobre su ruptura ni han emitido comunicados.

Karina García generó sospechas sobre su posible ruptura con Altafulla | Foto Canal RCN

Artículos relacionados Paola Rey Estas han sido las parejas de Paola Rey que marcaron su vida a lo largo de los años

¿Altafulla le pidió ser el novio a Karina García?

Después de conocerse en La casa de los famosos Colombia y compartir varios momentos durante el reality, Karina García y Altafulla continuaron viviendo experiencias juntos tras salir del programa.

Aunque Altafulla aún no le había pedido formalmente que fuera su novia, Karina aseguró en varias ocasiones que se sentía bien con la relación.

Cabe recordar que Karina protagonizó el video de la nueva canción de Altafulla, donde se les vio muy felices y compartiendo instantes especiales.