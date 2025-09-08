Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García genera sospechas sobre su posible ruptura con Altafulla | VIDEO

Karina García sorprendió con un video que generó dudas sobre su posible ruptura con Altafulla.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Karina García, Altafulla
Karina García despierta rumores de ruptura con Altafulla | Foto Canal RCN

Karina García despertó preocupación en redes sociales luego de publicar un video que levantó sospechas sobre una posible ruptura con Altafulla.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video de Karina García sobre la posible ruptura con Altafulla?

La creadora de contenido compartió en su cuenta de TikTok un video en el que hablaba sobre su percepción de los hombres. Allí comentó que no podría enamorarse de una persona de su mismo género, ya que le atraen varios aspectos propios de los hombres.

"No me vuelvo lesbi4n4 porque amo la presencia fuerte, la voz, el perfume, el pecho y las manos grandes de esas porquerías”.

Además, acompañó el video con la frase: “Confirmen mis niñas, o mejor confirmen amigas, porque ustedes son mis amigas”.

Artículos relacionados

¿Cuál fue las reacciones de los seguidores tras ver el video de Karina Gacía?

Claramente, las sospechas no se hicieron esperar. Varios internautas empezaron a preguntarle si es verdad que ella había terminado su relación con Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2025.

Entre los comentarios se destacan: "Dios mío no me digan que mi marido dejó a mi mujer"; "Es cierto que terminaron"; "Parece que ya no hay Karilfulla"; "Pues si termino con él déjenla, fueron algunos comentarios a través de redes sociales.

Por el momento, la pareja no ha confirmado sobre su ruptura ni han emitido comunicados.

Karina García, Altafulla
Karina García generó sospechas sobre su posible ruptura con Altafulla | Foto Canal RCN

Artículos relacionados

¿Altafulla le pidió ser el novio a Karina García?

Después de conocerse en La casa de los famosos Colombia y compartir varios momentos durante el reality, Karina García y Altafulla continuaron viviendo experiencias juntos tras salir del programa.

Aunque Altafulla aún no le había pedido formalmente que fuera su novia, Karina aseguró en varias ocasiones que se sentía bien con la relación.

Cabe recordar que Karina protagonizó el video de la nueva canción de Altafulla, donde se les vio muy felices y compartiendo instantes especiales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision Blessd

Este es el nuevo y lujoso auto de Blessd ¡Solo hay 25 en el mundo!

Blessd recibe en Colombia la única Brabus G800 del continente, símbolo de un camino marcado por esfuerzo, perseverancia y éxito.

Lele Pons utiliza aceite de coco para cuidar su piel durante el embarazo Lele Pons

Lele Pons sorprende con su figura a días de dar a luz a su hija Eloísa

A pocos días de ser mamá, Lele Pons cautiva con su figura y comparte la felicidad de su nueva vida junto a su hija Eloísa y Guaynaa.

Paola Jara posando en los Premios Juventud 2023 Paola Jara

Paola Jara cumple el sueño de una fan y canta con ella en pleno concierto

En su show de Medellín, Paola Jara invitó a una fan a cantar en el escenario, creando un momento inolvidable y lleno de emoción.

Lo más superlike

Shakira, Antonio de la Rúa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa fueron captados juntos y desatan rumores | VIDEO

En medio de su gira, Shakira fue vista junto a su expareja Antonio de la Rúa, lo que despertó sospechas.

Raúl Ocampo, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo reaccionó a la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity: "Me inspiras"

Profundidad del océano Viral

Así es el pez telescopio que habita las misteriosas profundidades del océano | VIDEO

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos