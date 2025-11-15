Beéle: así reaccionaron sus fans a su primer show en el Movistar Arena ¿Superó las expectativas?

Llegaron a Bogotá las esperadas seis noches en el Movistar Arena del cantante costeño conocido como Beéle. La primera se dio este viernes 14 de noviembre y el artista no dudó en deslumbrar no solo con su talento, sino también con todas las sorpresas que tenía preparadas para hacer una experiencia inolvidable para su público.

¿Cómo empezó el primer concierto de Beéle en el Movistar Arena?

En este primer concierto en el Movistar Arena, Beéle explicó lo mucho que aprecia Bogotá por cómo lo recibió cuando su carrera musical era tan solo un sueño y confesó que haría de cada una de esas seis noches en el Movistar experiencias diferentes y especiales para cada uno de sus fans.

Así pues, empezó invitando a Nanpa Básico para cantar ‘Hasta aquí llegué’ y luego llegó, desde Puerto Rico, Ozuna; con quien no solo cantó el remix de ‘Frente al mar’, sino que también anunció su próxima colaboración. Además, el costeño le permitió al boricua complacer al público con su reconocido éxito ‘El Farsante’.

Allí no quedaron los anuncios, pues Beéle también presentó el nuevo álbum en el que está trabajando llamado ‘Uff’ y cantó una parte de la canción con el mismo nombre para antojar a su público.

Los anuncios musicales de Beéle en su primer Movistar Arena

¿Beéle actuó en el escenario en su primera fecha en el Movistar Arena?

Teniendo en cuenta que la mayoría de sus canciones son de amor y desamor, Beéle hizo varios performance en el escenario con una bailarina y actriz que le permitió transmitir de la mejor forma lo que se siente con cada uno de esos temas.

Las reacciones en las redes sociales no se dieron a esperar y rápidamente se difundieron las fotos y videos del concierto. Los fans de Brandon, nombre de pila de Beéle, explicaron que el show superó sus expectativas, pues el hombre dio toda su energía tanto en el canto como en el baile, los invitados estuvieron impecables y pudieron cantar sus temas favoritos a todo pulmón.

De hecho, los fans que compraron en otras fechas están emocionados por lo que han visto en redes y han estado comentando que esperan más que nunca la noche en la que ellos lo verán. Además, algunos le agradecieron al costeño por darles la oportunidad de ver a un ícono del reggaetón como Ozuna cantando en Bogotá y con la camiseta de la Selección Colombia.