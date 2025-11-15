¿Jhonny Rivera ya se casó?, esto dijo dijo Jenny López sobre la boda

Una de las parejas de la farándula colombiana más seguida por el público es la de Jhonny Rivera y Jenny López, la joven cantante que hace parte de la banda musical del artista y quien ahora, también ha incursionado como solista.

En septiembre del presenta año, Jenny habría revelado que Jhonny Rivera le pidió matrimonio durante una presentación, pues publicó una foto a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde le dedicó un gran mensaje de amor.

¿Qué detalles se saben sobre el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López?

En redes sociales han circulado varias fotos de Jenny López y Jhonny Rivera en su matrimonio, por eso ha nacido la duda de que, si ellos ya se dieron el sí ante el altar en una iglesia o de manera civil, por eso, la cantante salió a hablar con la verdad sobre su matrimonio.

Por su lado, Jhonny no ha mencionado nada sobre el tema, pues quien más habla de su relación es la joven cantante, quien constantemente recibe muchas preguntas sobre su relación con su prometido, por lo que se sinceró y confesó la verdad sobre las fotos de su boda.

¿Jhonny Rivera y Jenny López ya se casaron?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Jenny López habló con la verdad y les confesó a sus más de 900 seguidores cómo se filtraron las supuestas fotos de su matrimonio.

Jenny López pone fin a rumores sobre su matrimonio con Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con las palabras de la artista, las fotos que han circulado en redes sociales sobre su boda con Jhonny Rivera no son reales, pues aclaró que esas imágenes las habría generado sus fanáticos con inteligencia artificial y aunque parezca que fueran de verdad, confirmó que aún no se ha casado con su prometido.

¿Cuándo será el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López?

En el mismo video, Jenny López habló con mucho amor desmintió las supuestas fotografías de su matrimonio, dejando claro que sus fans hacen publican muchas cosas en apoyo a ella, pero fue puntual al explicar que no es real lo que ronda en redes sociales.

Jenny López aclara si ya se casó con Jhonny Rivera. (Foto: Freepik)

Por eso, reveló que su matrimonio con Jhonny Rivera será en febrero de 2026 y agradeció a todos sus seguidores por su apoyo, además que los dejó tranquilos al saber que ella misma compartirla todos los detalles del importante evento.