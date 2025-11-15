Melissa Gate se sinceró y reveló quién es ella sin su personaje, esto dijo

La famosa creadora de contenido, Melissa Gate, es una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025 que más destacó dentro de la competencia, pues fue una de las favoritas por el público y hasta la fecha, sigue siendo muy querida entre los internautas.

Su desempeño en la casa más famosa del país hizo que la conocieran en otros países y esto la llevó a ser muy cotizada para otros programas de convivencia.

¿En cuál reality está participando Melissa Gate?

Melissa Gaste llegó el pasado lunes 10 de noviembre a La casa de Alofoke, un reality que también es de convivencia y es grabado 24/7, que se lleva a cabo en República Dominicana. Desde su llegada, la colombiana se volvió tendencia en redes sociales.

En su ingreso, Melissa Gate enfrentó a Mariana Zapata por sus diferencias generadas por el cobro de una pauta y también, tuvo inconvenientes con otros de sus nuevos compañeros, pero con el paso de los días esas diferencias fueron pasando.

En cuanto a su relación con Mariana Zapata, las influencer hicieron las paces en vivo y en directo, pues la empresaria abandonó La casa de Alofoke, no sin antes darle un abrazo a Gate.

Así describió Melissa Gate su verdadero yo. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo ha convivido Melissa Gate en La casa de Alofoke?

Melissa Gate llegó con todas las revoluciones a República Dominicana y con el carácter de poner en su sitio a quien se metiera con ella en el reality de convivencia, sin embargo, ha mostrado quién es Melissa Puerta, una mujer sin personaje y sin máscaras.

En la semana que Gate lleva en La casa de Alofoke, se ha ganado el cariño de nuevos fans y también de sus compañeros, pues es una mujer divertida y hasta magnética debido a su personalidad chistosa.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre su verdadera personalidad?

Melissa Gate cuenta cómo es su vida lejos del personaje. (Foto: Canal RCN)

Melissa Gate habló con dos de sus compañeros en La Casa de Alofoke, quienes le preguntaron cómo es ella sin su personaje y cómo se dio a conocer, entre esos detalles, la colombiana habló de cómo llegó a la televisión.

La chica reality se sinceró y habló con el corazón de quién es ella verdaderamente, diciendo que es todo lo contrario a Gate, pues se definió como una persona “tranquila”, además, reveló detalles de cómo vive su día a día en medio de su trabajo.