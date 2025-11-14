Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

Alejandra Ávila se mostró emocionada y agradecida tras ser la primera en ingresar al top 5 de MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef. (Foto Canal RCN)

Alejandra Ávila se convirtió en la primera participante en ingresar al top 5 de MasterChef Celebrity tras ganar el reto del 14 de noviembre en la competencia.

¿Cómo celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity?

Los participantes del top 6 se enfrentaron en un reto en donde los ingredientes principales eran del campo colombiano.

Para este reto las celebridades tuvieron la despensa abierta y 60 minutos para cocinar y hacer un plato que sorprendiera a los jurados y a unos comensales invitados.

Tras presentar todos los platos, los jurados anunciaron qué participante se llevaba dos cucharadas doradas y quien solo una. Siendo Alejandra la ganadora del reto y quien con sus tres cucharas se metió de primeras en el top 5 de la competencia.

Alejandra se mostró emocionada tras este importante logro y así lo expresó a través de su cuenta de Instagram con un emotivo carrete de fotos y mensaje.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila ingresó al top 5 de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

¿Qué mensaje dejó Alejandra Ávila tras ingresar al top 5 de MasterChef Celebrity y para Violeta Bergonzi?

La actriz se mostró feliz por su preparación: "¡Gracias al ñame tengo 3 cucharas más!" y aprovechó para dedicarle un mensaje especial a Violeta Bergonzi luego de ganarle una cuchara en un reto que era especial la presentadora.

Obviamente me afectó ganar una cuchara con el postre soñado de Viole, el que quería dedicarle a su hija… pero así es el juego y nos llevó a este resultado.

Alejandra aseguró durante los cuatro meses de competencia ha pasado por una montaña rusa de emociones y sentimientos. Además, se sintió afortunada por los compañeros que le tocó.

Han sido cuatro meses de competencia con subidas, bajadas, risas, lágrimas y momentos súper emotivos (ustedes lo saben). Competir con cocineros tan increíbles y aun así ganar seis cucharitas en dos ciclos me hace sentir muy orgullosa.

Alejandra en su mensaje les prometió a sus seguidores seguir dando todo de sí misma para lograr llegar hasta la gran final de la competencia.

Miro atrás y no puedo creer todo lo que he vivido en este tiempo. ¡Vamos con toda hasta el final! Estoy llena de gratitud.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi al paso de Alejandra Ávila al top 5 de MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse este emotivo mensaje de Alejandra Ávila ha sido llenado de mensajes de felicitación y cariño por sus compañeros y seguidores.

Precisamente, Violeta aprovechó para expresarle lo orgullosa que estaba de ella por verla en el top 5 de la competencia y por todo su proceso.

¡Orgullosa de ti!

Alejandra Ávila llora en el reto.
Violeta Bergonzi felicitó a Alejandra Ávila por su paso al top 5 de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Cabe resaltar que, quedan días de mucha emoción y también de tristes despedidas en el camino a la gran final, la cual será el próximo 25 de noviembre por la pantalla y App del Canal RCN.

