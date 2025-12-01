Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Ya nació Emilia? Paola Jara y Jessi Uribe emocionan con emotivo video: "El regalo que pedimos"

Jessi Uribe y Paola Jara compartieron un emotivo video y mensaje con el que ilusionan a sus fans sobre la llegada de su hija Emilia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara y Jessi Uribe compartieron emotivo video
Paola Jara y Jessi Uribe enternecen a sus fans con emotivo video. (Fotos AFP y Freepik)

La pareja de cantantes Paola Jara y Jessi Uribe tienen a sus seguidores con grandes expectativas por la llegada de su primera hija, Emilia.

¿Ya nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Los artistas habían anunciado meses atrás que la llegada de su hija estaba planeada para mediados de noviembre, motivo por el que sus seguidores han estado pendientes en estos últimos días de sus redes.

La pareja ilusionó días atrás a sus seguidores al hacer un anuncio a través de sus redes sociales en el que marcaban el 6 de noviembre en su calendario como el día en el que les darían una sorpresa a sus seguidores.

Aunque muchos pensaban que la pareja revelaría la noticia de la llegada de Emilia, la pareja lanzó una canción dedicada a ella bajo el mismo nombre, canción en la que le hicieron emotivas dedicatorias a su hija.

Sin embargo, desde ese día tanto Paola como Jessi se han mantenido alejados de sus redes sociales, solo hasta la tarde del 12 de noviembre cuando reaparecieron con un emotivo video.

Paola Jara les dio buenas noticias a su seguidores
Paola Jara y Jessi Uribe compartieron emotivo video. (Foto Buen día, Colombia)

¿Cuál fue el emotivo video que publicaron Paola Jara y Jessi Uribe?

Paola Jara y Jessi Uribe compartieron un emotivo video en el que se dejaron ver cantando la emotiva canción que le compusieron a su hija Emilia.

Eres el regalo que pedimos, una nota nueva en nuestra canción, no viniste a llenar ningún vacío, solo a multiplicar nuestro amor.

Junto al emotivo video, la pareja expresó su emoción por estar a nada de conocer a su pequeña Emilia para cantarle esta canción que le hicieron con tanto amor.

Contando los días y las horas para poderle cantar esta canción a nuestra hija,

La pareja anunció que pronto recibirán a su esperada hija y que la canción de cuna será sin duda alguna 'Emilia', en donde no escatimaron en elogios y palabras de amor para ella.


Como era de esperarse este emotivo video de la pareja de cantantes ha emocionado a sus seguidores, quienes los han llenado de mensajes de cariño en los comentarios en donde les han dejado claro que están locos por conocer a Emilia.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán el rostro de su hija?

Paola Jara y Jessi Uribe han mantenido informados a sus seguidores sobre este proceso en sus vidas y curiosamente, días atrás les hicieron una fuerte revelación a ellos.

La pareja anunció que cuando nazca su hija no le mostrarán su rostro a sus seguidores, ya que habían tomado la decisión de mantenerlo en total privacidad.

Al parecer, la decisión de no mostrar el rostro de su hija la tomaron por iniciativa de Jessi Uribe, quien aseguró que ha tenido que lidiar con comentarios feos y fuertes sobre sus otros hijos, fruto de su relación anterior.

Ante esta situación, prefieren evitar malos comentarios con respecto a Emilia y protegerla de las redes sociales.

Paola Jara está a pocos días de dar a luz
Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán el rostro de su hija. (Fotos Canal RCN)
