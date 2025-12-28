Así fue la reacción de Andrés Altafulla tras las disculpas públicas de Yina Calderón

Altafulla no dejó pasar las disculpas de Yina Calderón y reaccionó públicamente a lo que dijo la influenciadora en sus historias de Instagram, sorprendiendo a sus seguidores, algo que nadie esperaba.

¿Qué dijo Yina Calderón para causar reacción en Altafulla?

Yina Calderón compartió en sus historias de Instagram lo que pensaba de Andrés Altafulla y dejó claro si estaría dispuesta a volver a hablar con él.

En un video en el que se le veía visiblemente pasada de licor, las palabras de la empresaria de fajas hacia él tomaron por sorpresa a muchos.

“No sé qué pasó en el reality que nos tiramos la amistad, y yo creo que yo también soy un ser humano”, dijo Yina Calderón.

La reacción de Altafulla a las palabras de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Y sin dudar dejó claro que si volvería a hablar con Altafulla: “Pero si me preguntaran a mí si volvería a ser amiga de Altafulla, la respuesta es que sí, es un gran ser humano", dijo contundentemente.

¿Cómo reaccionó Altafulla a las palabras de Yina Calderón?

Luego de estas palabras, Yina Calderón hizo nuevas referencias hacia Altafulla mientras escuchaba una de sus recientes canciones, en la que no solo lo escuchaba, sino que además promocionaba su talento.

Por eso, Altafulla decidió compartir esta historia de Yina Calderón. Aunque no incluyó ninguna frase, dejó claro que las cosas entre ellos no estarían tan mal.

Por supuesto, esto generó reacciones de sorpresa entre los seguidores del barranquillero, quienes no dudaron en expresarle su asombro.

Cabe recordar que la empresaria de fajas y el cantante barranquillero tenían una buena relación de amistad; sin embargo, durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2, esta se vio afectada.

En medio de la convivencia del exitoso reality, Yina Calderón no estuvo de acuerdo con cómo manejó el juego Altafulla, y su relación sentimental con Karina García complicó aún más la amistad.

Esto trascendió después de que Altafulla se coronara como ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, hasta que, este fin de semana, Yina dio el primer paso hacia una reconciliación con el cantante e influencer barranquillero Andrés Altafulla.