Pirlo aviva rumores sobre su relación con Luisa Castro con una posible indirecta: “Y con marido”

Pirlo volvió a generar revuelo en redes sociales tras incluir en su más reciente tiradera un fuerte alusión a Luisa Castro.

La referencia a la influencer y modelo ha dado pie a especulaciones sobre su supuesto vínculo pasado entre ambos, lo que ha generado cientos de reacciones y videos virales sobre el supuesta relación amorosa.

¿Qué dijo Pirlo sobre Luisa Castro en su tiradera?

El rapero no evitó abordar el tema y, durante una transmisión en vivo, mencionó indirectamente su presunta relación pasada con la creadora de contenido.

“Aquella otra que cuando me conoció en Pereira quería estar conmigo vacilando, mozeando conmigo mientras tenía un marido… Aquí en Cali la vieron conmigo, ¿si me entiende?”, declaró Pirlo en vivo.

Poco después, Pirlo añadió otro fragmento que amentó más la controversia: “Y cuando estaba conmigo me decía ‘ay me cae tan mal ese man…’ y dos años después la veo en fotos bien reída con el man del que tanto me hablaba mal”.

Por supuesto, estas palabras han sido interpretadas por los internautas como una indirecta hacia Luisa Castro, quien en ese momento habría tenido una relación sentimental con el cantante colombiano Reykon y, más recientemente, se le vio junto a Westcol, aunque no se confirmó si tuvieron algún vínculo romántico.

¿Qué reacciones generó lo que dijo Pirlo sobre su posible indirecta para Luisa Castro?

Como era de esperarse la publicación y las declaraciones del rapero caleño han generado reacciones divididas.

Muchos usuarios criticaron que Pirlo hiciera públicas estas experiencias personales, con mensajes como: “¿Cuál es la necesidad de salir a decir con quién estuvo o no?” y “Ese afán de presumir a las mujeres como trofeos, qué cosa tan fea”.

Al mismo tiempo, las redes sociales se inundaron de imágenes antiguas de Luisa Castro junto al músico e incluso defendieron a la modelo: “Para mi Reykon nunca le dio su lugar. Se veía que era una relación tóxica”.

Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir los rumores, lo que mantiene la atención de los fans y medios en espera de su reacción.