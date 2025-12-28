Alejandro Estrada reveló que le gusta jugar con la mente de los demás

A pocos días de su ingreso a La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada comenzó a mostrar algunas facetas de su personalidad que prometen dar de qué hablar dentro del reality.

En un reciente video concedido a RCN Radio, el actor respondió varias preguntas personales y dejó claras algunas actitudes que, según él, hacen parte de su manera de relacionarse con los demás.

Durante la conversación, Estrada habló con naturalidad sobre aquello que más le incomoda en la convivencia y también sobre cómo suele reaccionar cuando se enfrenta a situaciones tensas, un tema clave si se tiene en cuenta el ambiente de encierro y presión constante que caracteriza al programa.

¿Qué cosas sacan de quicio a Alejandro Estrada?

Alejandro fue directo al afirmar que hay algo que lo desespera con facilidad: la gente que grita.

Esa molestia podría convertirse en uno de sus principales retos dentro de la casa, donde las discusiones suelen escalar rápidamente y el control emocional se pone a prueba frente a cámaras y compañeros.

Alejandro Estrada reveló no soportar las personas que gritan. (Foto Canal RCN)

¿Qué más reveló Alejandro Estrada?

El actor confesó que su reacción ante un conflicto depende mucho del tipo de pelea y de la relación que tenga con la persona involucrada. En algunos casos, prefiere tomarse un momento, respirar profundo o contar hasta diez, un consejo que, según contó, heredó de su mamá y que aún intenta aplicar cuando no quiere dañar un vínculo importante.

Sin embargo, cuando siente que la relación no es relevante o que no tiene nada que perder, Alejandro admite que puede responder con mayor firmeza y sin tantos filtros. Esa dualidad deja ver a un participante que sabe medir sus batallas, pero que no siempre opta por el camino más conciliador.

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Estrada reconoció que le resulta simpático y entretenido jugar con la mente de las personas. Un detalle clave que puede jugar a su favor en La casa de los famosos Colombia.

Asimismo, el actor quiso acabar un “rumor” que rondaba sobre él y es que no es una persona inestable emocionalmente. Alejandro se considera una persona consciente de sus emociones y actos.

Alejandro confesó, también, que es una persona pudorosa y que le incomoda profundamente que lo vean entrando o saliendo del baño. Este detalle, que puede parecer menor, cobra relevancia en un reality donde la privacidad es casi inexistente y cada hábito cotidiano queda expuesto.

Alejandro Estrada reveló ser una persona estable emocionalmente. (Foto Canal RCN)

¿Cuándo comienza La casa de los famosos Colombia?

El reality más comentado del país se estrena el lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. por la señal principal de Canal RCN. Además, los seguidores podrán ver todo lo que sucede las 24 horas del día a través de la aplicación oficial del canal, de manera gratuita.