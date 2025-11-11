Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es Deimer Ordoñez, el novio de Juliana Calderón

Se reveló la identidad del novio de Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juliana Calderón
Novio de Juliana Calderón reaccionó a rumores/Canal RCN

La empresaria Juliana Calderón ha causado revuelo en sus redes sociales luego de revelar que se encuentra en una relación.

Artículos relacionados

¿Cómo reveló Juliana Calderón su noviazgo?

Debido a que la joven ha tomado gran protagonismo en redes sociales por defender a su hermana Yina Calderón y lanzar polémicas declaraciones sobre algunas celebridades del país, su vida personal ha comenzado a tener relevancia entre sus seguidores.

Juliana Calderón desmiente relación con el agropecuario

Ella ha sido muy reservada con su vida amorosa, pero hace algunos días mostró que se encuentra en una relación, en especial, luego de que la vincularan con Juan David Tejada, 'el agropecuario', exesposo de la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Dichas especulaciones comenzaron a circular después de que ella compartiera un video en un gimnasio y al fondo, al parecer, estuviera la expareja de la barranquillera.

Sin embargo, después de tantos rumores al respecto, ella desmintió dicha información, provocando incertidumbre sobre la identidad de su pareja.

Artículos relacionados

¿Quién es el novio de Juliana Calderón?

En redes sociales los fieles seguidores de Juliana Calderón revelaron que el novio de la empresaria es Deimer Ordoñez Rojas, con quien, estaría desde hace un buen tiempo.

Novio de Juliana Calderón

Ambos se siguen en redes sociales y los dos compartieron el video en el que aparecen juntos en la playa, donde el hombre repostea su publicación luego de que esta lo etiquetara en oculto.

Deimer Ordoñez Rojas tiene más de 60 mil seguidores en su cuenta de Instagram y según se descripción es administrador de empresas y abogado especialista en administrativo, CEO y fundador de Gestion Plus 360.

Además, habría reaccionado a las especulaciones de un posible romance de Juliana Calderón con Juan David Tejada agregando una historia al respecto.

"Yo aquí escuchando y viendo todo el mier**ro en redes", expresó.

Por ahora, Juliana Calderón sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su polémico contenido, trabajando en sus emprendimiento de productos capilares y apoyando a distancia a Yina Calderón, quien se encuentra participando en el reality 'La mansión de Luinny' en República Dominicana, donde ha protagonizado varias discusiones y fuertes enfrentamientos con varias de sus compañeras.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La emotiva imagen de Valentina Taguado con Alejandra Urrea que conquistó a sus seguidores Valentina Taguado

Valentina Taguado dedicó un emotivo mensaje a Alejandra Urrea: “Todo lo que está bien en la vida”

Valentina Taguado compartió una emotiva foto con Alejandra Urrea y Johana Velandia tras ¿Qué hay pa’ dañar?

Feid cocincide con su exnovia en medio de los rumores de su separación. Feid

El reencuentro de Feid con su ex, tras rumores de su separación con Karol G

Se viralizó un video en donde se ve a Feid coincidir con su exnovia, en medio de su supuesta separación con Karol G.

Ex de Aida Victoria Merlano revoluciona las redes al comer perros calientes de 6mil pesos. Aída Victoria Merlano

Expareja de Aida Victoria Merlano recibió críticas por comer perro caliente con camiseta de lujo

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, fue grabado en una escena que desató críticas y memes en redes sociales.

Lo más superlike

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus fanáticos que le dio varicocele como en tres ocasiones.

Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja Viral

Detienen a actriz de contenido para adultos, sospechosa de la trágica muerte de su expareja

Descubre cuándo será el gran estreno de ‘La Sustituta’ Producciones RCN

La Sustituta: descubre cuándo se estrenará la producción de suspenso del Canal RCN que atrapará a todos

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia