Él es Deimer Ordoñez, el novio de Juliana Calderón

La empresaria Juliana Calderón ha causado revuelo en sus redes sociales luego de revelar que se encuentra en una relación.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Cómo reveló Juliana Calderón su noviazgo?

Debido a que la joven ha tomado gran protagonismo en redes sociales por defender a su hermana Yina Calderón y lanzar polémicas declaraciones sobre algunas celebridades del país, su vida personal ha comenzado a tener relevancia entre sus seguidores.

Ella ha sido muy reservada con su vida amorosa, pero hace algunos días mostró que se encuentra en una relación, en especial, luego de que la vincularan con Juan David Tejada, 'el agropecuario', exesposo de la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Dichas especulaciones comenzaron a circular después de que ella compartiera un video en un gimnasio y al fondo, al parecer, estuviera la expareja de la barranquillera.

Sin embargo, después de tantos rumores al respecto, ella desmintió dicha información, provocando incertidumbre sobre la identidad de su pareja.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano recibe reclamos de “su novio” por haber salido con otros

¿Quién es el novio de Juliana Calderón?

En redes sociales los fieles seguidores de Juliana Calderón revelaron que el novio de la empresaria es Deimer Ordoñez Rojas, con quien, estaría desde hace un buen tiempo.

Ambos se siguen en redes sociales y los dos compartieron el video en el que aparecen juntos en la playa, donde el hombre repostea su publicación luego de que esta lo etiquetara en oculto.

Deimer Ordoñez Rojas tiene más de 60 mil seguidores en su cuenta de Instagram y según se descripción es administrador de empresas y abogado especialista en administrativo, CEO y fundador de Gestion Plus 360.

Además, habría reaccionado a las especulaciones de un posible romance de Juliana Calderón con Juan David Tejada agregando una historia al respecto.

"Yo aquí escuchando y viendo todo el mier**ro en redes", expresó.

Por ahora, Juliana Calderón sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su polémico contenido, trabajando en sus emprendimiento de productos capilares y apoyando a distancia a Yina Calderón, quien se encuentra participando en el reality 'La mansión de Luinny' en República Dominicana, donde ha protagonizado varias discusiones y fuertes enfrentamientos con varias de sus compañeras.