Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así se prepara Carla Giraldo para el estreno de La casa de los famosos Col 3

La actriz compartió una imagen de su viaje, pero fue su figura la que terminó llamando la atención de sus seguidores.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Carla Giraldo se vuelve viral por hablar de su rol como mamá
Carla Giraldo. (Foto: Canal RCN)

El regreso de La casa de los famosos Colombia ya está en marcha y los preparativos avanzan tanto en producción como en talento.

La tercera temporada del reality se estrenará el próximo 12 de enero a las 8:00 p. m. por el Canal RCN y su aplicación digital. Entre las figuras que repiten en esta nueva edición está Carla Giraldo, quien nuevamente estará al frente de las galas principales.

La presentadora se ha mostrado activa en redes sociales en los días previos al estreno, compartiendo parte de su preparación personal antes de asumir un formato que requiere atención constante y jornadas extensas.

Artículos relacionados

Aunque el programa aún no comienza, Carla ya se encuentra enfocada en llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada.

Carla Giraldo en su cumpleaños
Carla Giraldo. Canal RCN

¿Quiénes serán los presentadores de La casa de los famosos Colombia 3?

Previo al inicio del reality, Carla Giraldo decidió tomar unos días fuera de Bogotá para desconectarse de la rutina y recargar energías. A través de sus redes sociales, dejó ver que eligió un destino de playa para descansar y prepararse mentalmente para lo que viene.

Durante este tiempo, la actriz y presentadora ha compartido imágenes disfrutando del clima cálido y de momentos tranquilos, una pausa necesaria antes de asumir un proyecto que funciona las 24 horas del día. Este descanso previo hace parte de su estrategia para afrontar una temporada que demanda concentración permanente.

En esta tercera temporada, Carla Giraldo volverá a compartir la conducción con Marcelo Cezán, con quien trabajó en la pasada edición. La dupla se consolidó como uno de los elementos más estables del programa, gracias a su manejo del formato en vivo.

Artículos relacionados

¿Carla Giraldo estará en La casa de los famosos Colombia 3?

La experiencia adquirida en temporadas anteriores le permite enfrentar esta nueva edición con mayor seguridad, aunque el nivel de exigencia sigue siendo alto debido a la naturaleza continua del reality.

Carla Giraldo en Día de Velitas
Carla Giraldo. (Foto: Canal RCN)

Carla Giraldo atraviesa un momento estable en su vida personal. Según lo que ha compartido, estaría viajando y lista para recibir el nuevo año junto a su pareja, Roberto Asís, combinando descanso con tiempo personal antes del inicio del programa.

Con el estreno cada vez más cerca, Carla Giraldo entra en la recta final de su preparación, lista para retomar uno de los roles más visibles de la televisión colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La reacción de Altafulla a las palabras de Yina Calderón Altafulla

Así fue la reacción de Andrés Altafulla tras las disculpas públicas de Yina Calderón

Altafulla sorprendió a sus seguidores al reaccionar públicamente a las disculpas de Yina Calderón.

Luisa Fernanda W habla sobre lo que pasaría si se llegara a separar de Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W sorprendió al hablar de separación con Pipe Bueno: ¿qué pasaría con sus hijos?

Luisa Fernanda W habló sobre su relación con Pipe Bueno y cómo se podrían manejar sus hijos y sus negocios en común.

Ex de Camilo Trujillo le respondió a Yaya Muñoz Camilo Trujillo

¿Camilo Trujillo y su pareja serán papás? Esta foto alarmó a sus seguidores

El actor compartió una imagen junto a Daniela Lerc y no pasó desapercibida entre sus fans.

Lo más superlike

Pirlo habría lanzado indirecta en vivo tras polémica con Luisa Castro Talento nacional

Pirlo aviva rumores sobre su relación con Luisa Castro con una posible indirecta: “Y con marido”

Pirlo genera revuelo en redes tras aludir a Luisa Castro y avivar rumores sobre su supuesto vínculo.

La actriz Betty Garay falleció tras semanas hospitalizada Talento internacional

Falleció reconocida actriz, sus hijos cumplieron su último deseo en Navidad

Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló que le gusta jugar con la mente de los demás

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas