El regreso de La casa de los famosos Colombia ya está en marcha y los preparativos avanzan tanto en producción como en talento.

La tercera temporada del reality se estrenará el próximo 12 de enero a las 8:00 p. m. por el Canal RCN y su aplicación digital. Entre las figuras que repiten en esta nueva edición está Carla Giraldo, quien nuevamente estará al frente de las galas principales.

La presentadora se ha mostrado activa en redes sociales en los días previos al estreno, compartiendo parte de su preparación personal antes de asumir un formato que requiere atención constante y jornadas extensas.

Aunque el programa aún no comienza, Carla ya se encuentra enfocada en llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada.

Carla Giraldo. Canal RCN

¿Quiénes serán los presentadores de La casa de los famosos Colombia 3?

Previo al inicio del reality, Carla Giraldo decidió tomar unos días fuera de Bogotá para desconectarse de la rutina y recargar energías. A través de sus redes sociales, dejó ver que eligió un destino de playa para descansar y prepararse mentalmente para lo que viene.

Durante este tiempo, la actriz y presentadora ha compartido imágenes disfrutando del clima cálido y de momentos tranquilos, una pausa necesaria antes de asumir un proyecto que funciona las 24 horas del día. Este descanso previo hace parte de su estrategia para afrontar una temporada que demanda concentración permanente.

En esta tercera temporada, Carla Giraldo volverá a compartir la conducción con Marcelo Cezán, con quien trabajó en la pasada edición. La dupla se consolidó como uno de los elementos más estables del programa, gracias a su manejo del formato en vivo.

¿Carla Giraldo estará en La casa de los famosos Colombia 3?

La experiencia adquirida en temporadas anteriores le permite enfrentar esta nueva edición con mayor seguridad, aunque el nivel de exigencia sigue siendo alto debido a la naturaleza continua del reality.

Carla Giraldo atraviesa un momento estable en su vida personal. Según lo que ha compartido, estaría viajando y lista para recibir el nuevo año junto a su pareja, Roberto Asís, combinando descanso con tiempo personal antes del inicio del programa.

Con el estreno cada vez más cerca, Carla Giraldo entra en la recta final de su preparación, lista para retomar uno de los roles más visibles de la televisión colombiana.