Aida Victoria Merlano recibe reclamos de “su novio” por haber salido con otros

Aida Victoria Merlano ha sido noticia una vez más debido a su vida personal, pues en los últimos meses ha estado bajo el foco de la opinión publica tras haber terminado su relación con el padre de su hijo.

¿Por qué Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminaron?

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaría esperando a su primer hijo, fruto de su relación con Juan David Tejada, conocido como “el agropecuario”, sin embargo, tras el nacimiento del niño, la pareja habría terminado su relación.

Los rumores sobre esta ruptura se difundieron con mucha velocidad, hasta que los involucrado confesaron que sí era cierto que su relación había llegado a su final.

Tras confirmarse la noticia, Aida Victoria Merlano fue le blanco de críticas porque según los internautas, “ella no dura mucho con sus relaciones” y, además, dicen que “no puede estar sola”.

En su momento, Aida Victoria y Juan David no había mencionado las razones por las que habían terminado, pero meses después, más exactamente en las últimas semanas de octubre, ambos protagonizaron un escándalo al revelarse que se la llevaron muy mal en su relación.

De acuerdo con la barranquillera, ella se tuvo que aguantar que estuviera prácticamente sola en los primeros días tras su parto y que, además, ella ayudó a que el agropecuario tuviera trabajo, pautando con marcas.

Aida Victoria Merlano se ríe de las críticas sobre su vida amorosa. (Foto: Canal RCN)

¿Aida Victoria Merlano tiene una nueva relación?

Para los días en los que surgió la polémica sobre la relación de Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada, se conoció la identidad del supuesto nuevo novio de la barranquillera y se trataría del empresario Felipe Zapata, quien está siendo vinculado sentimentalmente con la influencer.

¿Cuál es el reclamo que le hizo “el novio” a Aida Victoria Merlano?

A través de redes ha circulado un video de Aida Victoria Merlano con un creador de contenido que se dedica a hacer videos divertidos para las plataformas digitales.

Aida Victoria Merlano se ríe de las críticas sobre su vida amorosa en un video viral. (Foto: Canal RCN)

En el clip, se ve a Aida Victoria conversando con el hombre, creando una escena de novios en donde él le reclama que ella estuvo con otros hombres antes de volver con él y que termina muy rápido sus relaciones, para meterse en otras.

En el momento que claramente es actuación, Aida justifica que no pasa nada, pues dijo que en el tiempo en el que estuvo soltera, aprovechó para estar con otros.

La escena es una clara sátira a la situación que ella ha vivido en la vida real, pues es criticada porque consigue novios “muy rápido” y “sus relaciones no duran nada”, según las opiniones en internet.