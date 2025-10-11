Juliana Calderón confirmó que está estrenando novio con romántico beso, ¿junto al agropecuario?

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores en la jornada del 10 de noviembre al compartir un romántico video en el que habría confirmado su nueva relación sentimental.

¿Cuál fue el video con el que Juliana Calderón confirmó su nueva relación?

La hermana menor de Yina Calderón compartió un video en el que se dejó ver compartiendo de viaje en Puerto Rico con el que sería su nuevo amor.

En el audiovisual se observa a Juliana Calderón grabando su silueta junto a la de un misterioso hombre que camina a su lado tomado de la mano mientras van ingresando al mar.

En el video las muestras de amor son claras, hasta el punto que al final del video se ven las sombras de ambos darse un romántico beso.

Juliana Calderón compartió video de romántico beso y fans creen que es Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

¿Juan David Tejada es el novio de Juliana Calderón con el que está en Puerto Rico?

El audiovisual que compartió Juliana Calderón como era de esperarse ha empezado a viralizarse rápidamente en redes sociales.

Muchos de los seguidores de Juliana se han emocionado por ver que la hermana de Yina estaría estrenando pareja sentimental y otros se han llenado de curiosidad por saber si este nuevo amor sería nada más y nada menos que Juan David Tejada, el ex de Aida Victoria Merlano.

Precisamente, en las últimas semanas Juliana Calderón ha empezado a ser asociada sentimentalmente con el conocido 'Agropecuario' luego de ser captados juntos en un gimnasio.

Este video de Juliana Calderón ha avivado los rumores y cuestionamientos en redes, ya que el video de la influenciadora no dejó ver con detalle el rostro de su nuevo amor, ya que solo dejó ver su silueta.



Cabe resaltar que, Juliana había compartido una foto antes en el que se dejaba ver lista para la playa en el que dejó un curioso mensaje en el que demostró lo enamorada que está y donde dejó unos emojis de un hombre con un sombrero y caballo: "Qué sensación él me causa".

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la supuesta relación entre Juliana Calderón y ex de Aida Victoria Merlano?

Los rumores de una supuesta relación entre Juliana Calderón y Juan David Tejada han llegado hasta República Dominicana, específicamente al reality de La mansión de Luinny en donde participa Yina Calderón.

En medio de una dinámica en donde pueden ver los comentarios de las personas, a Yina le contaron el rumor de la relación de su hermana con el 'Agropecuario'.

Ante este rumor Yina Calderón quedó en shock y no dudó en expresarle su descontento a Juliana, asegurando que no confiaba en ese tipo de hombres.

¿Cómo así? No, no, no Juliana yo no quiero, yo no quiero. Ya no confío en los agropecuarios, ya los agropecuarios no confió”, expresó.