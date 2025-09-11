Esta fue la drástica sanción que le impusieron a Yina por pasar el límite en 'La mansión de Luinny'

En la jornada de este sábado, la creadora de contenido colombiana, Yina Calderón fue tendencia global por el fuerte enfrentamiento que tuvo en el reality de convivencia en el que está participando: 'La mansión de Luinny', donde sobrepasó el límite con una de sus compañeras.

Se trata de 'La Piry', con quien venía protagonizando varios desacuerdos que no trascendían las palabras y las advertencias. Sin embargo, un gesto por parte de la dominicana la hizo colapsar: le pusieron harina en su secador de cabello y al momento de encenderlo, recibió una parte del polvo en su cara.

La empresaria de fajas aseguró que con su salida se iba el rating de la casa/ Archivo RCN

¿Cuál fue la drástica sanción que le impusieron a Yina por pasar el límite en 'La mansión de Luinny'?

Tras descubrir que La Piry estaba detrás de lo que le habían hecho, la empresaria de fajas se lanzó sobre ella, empujándola al jacuzzi de la mansión y provocando que se diera un golpe en la cabeza. Por suerte, el impacto no pasó a mayores en términos médicos, pero sí generó una sanción drástica por parte de Luinny.

El anfitrión reunió a todos los integrantes para dejar claro que en su programa no se permiten las agresion#s de ningún tipo y que, por ende, Calderón debía enfrentar la máxima sanción que era expulsión inmediata.

"Tiene su personalidad, pero también tiene que aguantarse, aunque te provoquen, porque hubo una provocación, uno tiene que aguantarse... con todo el dolor de mi corazón tengo que decir que abandonas la mansión en este momento", expresó Luinny.

La Piry intercedió por Yina Calderón, ¿qué hizo?

Calderón aceptó la sanción interpuesta, pero aseguró que con su salida también se iría el rating del programa porque ella es la que genera las tensiones y polémicas. Añadió que no pudo contenerse, porque en su casa nunca la trataron de esa manera y que, por ende, no lo permitiría de alguien externo.

Fue ahí, cuando todos pensaban que la colombiana saldría del programa, cuando La Piry intervino para pedirle públicamente que no la sacaran.

Yina Calderón pasó el límite con La Piry en reality internacional/ Archivo RCN