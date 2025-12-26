Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yailin sorprende al publicar foto de Navidad junto a Anuel y Cattleya, ¿volvieron?

Yailin compartió una inesperada foto en la que se mostró abrazada junto a Anuel y su hija Cattleya de Navidad y genera revuelo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yailin compartió foto junto a Anuel de Navidad
Yailin se dejó ver junto a Anuel AA. (AFP: Ethan Miller y AFP: Ivan Apfel)

Yailin y Anuel AA han vuelto a estar en el centro mediático recientemente por unas fotografías compartidas por la cantante dominicana sobre su celebración de Navidad.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la foto que compartió Yailin junto a Anuel AA y Cattleya?

Yailin ‘La Más Viral’ volvió a encender las redes sociales en plena Navidad tras compartir una imagen en la que aparece junto a su expareja Anuel AA y su hija Cattleya, una publicación que de inmediato desató rumores sobre una posible reconciliación.

En las primeras imágenes de la publicación Yailin se dejó ver junto a Cattleya luciendo unos vestidos de color rojo y en un fondo estático de árboles con nieve.

Junto a las imágenes la cantante expresó un mensaje de cariño para su hija Cattleya en donde le aseguró que era su motor y motivación.

Hija querida, eres mi alegría diaria y mi mayor orgullo. Tu sonrisa ilumina mis días y tu corazón hace el mundo más bonito. Siempre recuerda cuánto te amo y lo especial que eres para mí.

Yailin responde a quienes la critican: "y eso que no tengo talento"
Yailin posó junto a su hija Cattleya. (Foto: AFP)

Artículos relacionados

¿Yailin y Anuel AA volvieron tras separación?

En medio de este carrusel de fotografías de Yailin junto a su hija, la dominicana dejó una amorosa fotografía suya junto a su expareja y papá de su hija, Anuel AA.

En la imagen se observa a la expareja reunida en un ambiente navideño, precisamente, se lesve abrazados sonrientes con su hija en sus piernas.


Los comentarios no tardaron en aparecer, y muchos celebraron la posibilidad de verlos nuevamente juntos, al menos por el bienestar de su hija.

Aunque la foto parece real y se les ve juntos a Anuel y Yailin y Cattleya, al parecer, la foto fue hecha por la dominicana con ayuda de inteligencia artificial.

Hasta el momento, ni Yailin ni Anuel AA se han pronunciado oficialmente para confirmar o desmentir un posible regreso sentimental.

Lo cierto es que la publicación volvió a ponerlos en el centro de la conversación y dejó claro que, pese a la ruptura, cualquier gesto entre ambos sigue generando gran impacto entre sus seguidores.

Cabe resaltar que, la expareja limó asperezas en el último tiempo por su hija y por esto mismo se han dejado ver compartiendo en diferentes ocasiones.

Yailin y ANuel AA
Le preguntan a Yailin por Anuel AA/AFP: Giorgio VIERA/Robyn BECK
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña y Karina García Karina García

La fuerte reacción de La Toxi Costeña luego que le dijeran que imita a Karina García

La Toxi Costeña fue señalada por una internauta de hacer todo para parecerse a Karina García y así reaccionó.

Verónica Giraldo habría confirmado ruptura de Karol G y Feid Feid

Verónica Giraldo habría confirmado la ruptura de Karol G y Feid tras celebración de Navidad

La hermana de Karol G sacó a la luz fotos de cómo fue la celebración de Navidad de su familia y el cantante Feid brilló por su ausencia.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden con fotos a sus fans Paola Jara

Paola Jara y Jessi Uribe mostraron el regalo que le dieron a Emilia tras su primer mes, ¿qué fue?

Paola Jara y Jessi Uribe conmovieron a sus seguidores con fotos y detalles de cómo pasaron Navidad y celebraron el primer mes de Emilia.

Lo más superlike

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció Talento nacional

Estas fueron las separaciones y rupturas más comentadas del 2025: Karina García, Paola Rey y más

Varias parejas queridas y mediáticas de la farándula colombiana decidieron poner punto final a sus historias de amor a lo largo del 2025.

Feid dejó en duda que siga cantando en 2026 Feid

Feid dejó fríos a sus seguidores con inesperada noticia previo a Fin de Año, ¿se retira de la música?

Buena suerte: qué hacer y qué no antes de fin de año Curiosidades

Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores Talento internacional

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad”

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?