Estrella de Broadway fallece a los 26 años: fue encontrada sin vida en su casa junto a su hijo de 3 años

El mundo del teatro musical atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de una joven actriz que brilló en Broadway desde temprana edad.

A los 26 años, la intérprete, recordada por dar vida a Nala en el musical El Rey León, fue hallada sin vida en su residencia en Nueva Jersey, una noticia que ha generado impacto tanto en la industria artística como entre sus seguidores.

El deceso ocurrió el pasado 21 de diciembre en la ciudad de Edison, aunque la información se hizo pública días después, una vez avanzaron las investigaciones iniciales.

La noticia fue confirmada por autoridades locales y rápidamente comenzó a circular en medios estadounidenses, provocando una ola de reacciones en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

¿Quién era la joven actriz que destacó en Broadway?

Imani Dia Smith fue una exactriz infantil de Broadway que alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a la joven Nala en el exitoso musical El Rey León, una de las producciones más emblemáticas de Disney.

Su participación en la obra se dio entre los años 2011 y 2012, etapa en la que demostró un talento precoz que la convirtió en una de las promesas más queridas del teatro musical.

Desde muy joven, Smith mostró una conexión especial con el escenario. Quienes trabajaron con ella la describen como una artista multifacética, disciplinada y llena de energía, cualidades que la llevaron a destacar en un entorno altamente competitivo como Broadway. Su paso por El Rey León no solo marcó su carrera, sino también su identidad artística.

Imani Dia Smith era madre de un niño pequeño y formaba parte de una familia muy unida. Deja atrás a sus padres, dos hermanos menores, familiares cercanos y una comunidad artística que la acompañó desde sus primeros pasos en el escenario.

Imani Dia Smith fue una exestrella infantil de Broadway y falleció a los 25 años. (Foto FreePik)

¿Cómo se conoció la noticia de su fallecimiento?

De acuerdo con información difundida por las autoridades del condado de Middlesex, la actriz fue encontrada en su vivienda tras una llamada de emergencia al número 911. Al llegar al lugar, los equipos de auxilio la trasladaron de inmediato al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

La noticia se conoció públicamente el 23 de diciembre, cuando las autoridades ofrecieron un comunicado con los primeros detalles del caso. Desde entonces, medios de comunicación, compañeros del gremio artístico y fanáticos han expresado su sorpresa y dolor ante una pérdida tan prematura.

¿Qué avances han informado las autoridades sobre el caso?

Dos días después de los hechos, la policía del condado de Middlesex anunció la detención de Jordan D. Jackson-Small, pareja sentimental de la actriz, como principal implicado en lo ocurrido. El hombre, de 35 años, fue puesto a disposición de la justicia y enfrenta varios cargos relacionados con el caso.

Según informaron la fiscal del caso y el jefe de policía, la investigación continúa en curso y se están recopilando todas las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades también señalaron que en el lugar se encontraba el hijo de la actriz, un niño de apenas tres años, lo que agravó la situación desde el punto de vista legal.