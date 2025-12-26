Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara y Jessi Uribe mostraron el regalo que le dieron a Emilia tras su primer mes, ¿qué fue?

Paola Jara y Jessi Uribe conmovieron a sus seguidores con fotos y detalles de cómo pasaron Navidad y celebraron el primer mes de Emilia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden con fotos a sus fans
Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden con publicación previo a Fin de Año. (Fotos Canal RCN)

Paola Jara y Jessi Uribe se han apoderado de las tendencias en el último tiempo por todo lo que ha sido el nacimiento de su hija Emilia.

¿Cómo celebraron Paola Jara y Jessi Uribe el primer mes de Emilia tras Navidad?

Paola Jara y Jessi Uribe se han apoderado de las tendencias en las últimas semanas, no solo por su música, sino por el momento tan especial que atraviesan desde el nacimiento de su hija Emilia, quien llegó para transformar por completo sus vidas.

La pareja enterneció a sus seguidores en la noche de Navidad al compartir varias imágenes de lo que fue su primera celebración decembrina junto a la pequeña.

En las fotografías y videos, publicados en redes sociales, se les ve disfrutando de un ambiente familiar, íntimo y cargado de amor, dejando claro que esta Navidad tuvo un significado muy distinto para ambos por la compañía de su hija Emilia.

Paola Jara y Jessi Uribe
Así fue la primera Navidad de Paola Jara y Jessi Uribe. (AFP: Frazer Harrison)

¿Qué detalle le dieron Paola Jara y Jessi Uribe a su hija por su primer mes?

La pareja dejó ver que decidieron estar en casa en estas fechas junto a su hija en donde decidieron colocarse pijamas navideñas con Emilia, mostrando esto en una tierna fotografía.

Además de la celebración navideña, Paola y Jessi aprovecharon los días posteriores para conmemorar el primer mes de vida de Emilia. Para esto le mandaron a hacer una mini torta con el mensaje de "one month" y un dibujo de coneja.

Con este tierno detalle y su mensaje, los artistas expresaron lo especial que ha sido este inicio de etapa como padres, resaltando cómo su hija se ha convertido en el centro de su hogar y en su mayor bendición.

De todo un poquito de estos días.

Las publicaciones no tardaron en generar miles de reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes les enviaron mensajes de cariño y buenos deseos, destacando la complicidad de la pareja y la felicidad que hoy reflejan.

Cabe resaltar que, la pareja anunció semanas atrás del nacimiento de Emilia que no mostrarían el rostro de su hija Emilia, esto porque según contó el bumangués ha tenido malas experiencias con sus otro cuatro hijos.

