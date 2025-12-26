Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Estas fueron las separaciones y rupturas más comentadas del 2025: Karina García, Paola Rey y más

Varias parejas queridas y mediáticas de la farándula colombiana decidieron poner punto final a sus historias de amor a lo largo del 2025.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció
¿Quién es la famosa presentadora que se iba a casas? | Foto: Freepik

El amor no siempre dura para siempre, y el 2025 fue testigo de varias rupturas que dieron de qué hablar en el mundo del entretenimiento.

Artículos relacionados

¿Qué famosos terminaron o se separaron en el 2025?

A lo largo del año, figuras reconocidas anunciaron el fin de sus relaciones, ya fuera a través de comunicados oficiales, publicaciones en redes sociales o, en algunos casos, en medio de rumores y especulaciones que captaron la atención del público.

Una de las más comentadas con las que empezamos este listado es con la de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Karina García y Altafulla, quienes empezaron su relación dentro del reality del Canal RCN.

La antioqueña y el cantante barranquillero dieron rienda suelta a su atracción dentro de La casa estudio y tras el programa parecía que su relación iba viento en popa, cuando de manera inesperada en septiembre Karina compartió un comunicado en el que anunció su separación.

Altafulla indirecta a Karina
Karina García y Altafulla una de las parejas más comentadas del 2025. (Foto Canal RCN)

Otros participantes de La casa de los famosos Colombia que terminaron su relación fueron Marlon Solórzano y la influenciadora Yana Karpova, quienes tras estar por unos meses terminaron sin dar ningún detalle de su ruptura.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con los matrimonios de Paola Rey, Marcela Carvajal y Katherine Porto?

Otras de las parejas que sorprendieron a todos con su separación fueron, los actores Paola Rey y Juan Carlos Vargas, quienes tras más de 18 años juntos decidieron poner punto final a su matrimonio.

La pareja anunció a mediados de agosto que por mutuo acuerdo se habían separado en 2023, confesando que habían tomado la decisión de guardar silencio por el bienestar de sus hijos, Oliver y Leo.

Juan Carlos Vargas y Paola Rey anunciaron su separación
Paola Rey y Juan Carlos Vargas confirmaron su separación. (Fotos Canal RCN)

En esta lista también están Marcela Carvajal y Beto Gaitán, quien en abril de este año anunciaron que ya no iban más tras más de 17 años juntos.

Según revelaron en su momento su matrimonio siempre estuvo cargado de amor y apoyo mutuo, pero llegaron a un momento de la vida en donde tenían propósitos diferentes, por lo que decidieron tomar caminos diferentes, eso sí, dejando una buena relación por sus dos hijas, Cristal y Luciana.

A este listado se suman Katherine Porto y Max Oldham, quienes empezaron el 2025 anunciado su separación tras más de 11 años de matrimonio.

La pareja anunció en su momento que lo veían como una forma de renacer personal y una oportunidad para retomar sus sueños individuales.


Aunque son varias las parejas que se dijeron adiós en este 2025, es un hecho es que en el 2025 varios famosos decidieron pasar página y empezar una nueva etapa lejos de relaciones que, aunque parecían sólidas, llegaron a su final.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reconocido influencer lleva al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron Viral

Reconocido influencer colombiano llevó al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron

Un reconocido influencer sorprendió en Navidad 2025 al cumplir el sueño de 50 adultos mayores: ir al mar por primera vez.

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso Talento internacional

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso

El mundo del deporte se viste de luto tras confirmarse la muerte de periodista deportiva tras caer de séptimo piso.

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025? Viral

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál será el último del mundo?

La Navidad 2025 inicia en distintos momentos del planeta. Estos serán el primer país y el último en unirse a la celebración global.

Lo más superlike

La Toxi Costeña y Karina García Karina García

La fuerte reacción de La Toxi Costeña luego que le dijeran que imita a Karina García

La Toxi Costeña fue señalada por una internauta de hacer todo para parecerse a Karina García y así reaccionó.

Feid dejó en duda que siga cantando en 2026 Feid

Feid dejó fríos a sus seguidores con inesperada noticia previo a Fin de Año, ¿se retira de la música?

Buena suerte: qué hacer y qué no antes de fin de año Curiosidades

Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores Talento internacional

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad”

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?