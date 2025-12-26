Estas fueron las separaciones y rupturas más comentadas del 2025: Karina García, Paola Rey y más

El amor no siempre dura para siempre, y el 2025 fue testigo de varias rupturas que dieron de qué hablar en el mundo del entretenimiento.

¿Qué famosos terminaron o se separaron en el 2025?

A lo largo del año, figuras reconocidas anunciaron el fin de sus relaciones, ya fuera a través de comunicados oficiales, publicaciones en redes sociales o, en algunos casos, en medio de rumores y especulaciones que captaron la atención del público.

Una de las más comentadas con las que empezamos este listado es con la de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Karina García y Altafulla, quienes empezaron su relación dentro del reality del Canal RCN.

La antioqueña y el cantante barranquillero dieron rienda suelta a su atracción dentro de La casa estudio y tras el programa parecía que su relación iba viento en popa, cuando de manera inesperada en septiembre Karina compartió un comunicado en el que anunció su separación.

Karina García y Altafulla una de las parejas más comentadas del 2025. (Foto Canal RCN)

Otros participantes de La casa de los famosos Colombia que terminaron su relación fueron Marlon Solórzano y la influenciadora Yana Karpova, quienes tras estar por unos meses terminaron sin dar ningún detalle de su ruptura.

¿Qué pasó con los matrimonios de Paola Rey, Marcela Carvajal y Katherine Porto?

Otras de las parejas que sorprendieron a todos con su separación fueron, los actores Paola Rey y Juan Carlos Vargas, quienes tras más de 18 años juntos decidieron poner punto final a su matrimonio.

La pareja anunció a mediados de agosto que por mutuo acuerdo se habían separado en 2023, confesando que habían tomado la decisión de guardar silencio por el bienestar de sus hijos, Oliver y Leo.

Paola Rey y Juan Carlos Vargas confirmaron su separación. (Fotos Canal RCN)

En esta lista también están Marcela Carvajal y Beto Gaitán, quien en abril de este año anunciaron que ya no iban más tras más de 17 años juntos.

Según revelaron en su momento su matrimonio siempre estuvo cargado de amor y apoyo mutuo, pero llegaron a un momento de la vida en donde tenían propósitos diferentes, por lo que decidieron tomar caminos diferentes, eso sí, dejando una buena relación por sus dos hijas, Cristal y Luciana.

A este listado se suman Katherine Porto y Max Oldham, quienes empezaron el 2025 anunciado su separación tras más de 11 años de matrimonio.

La pareja anunció en su momento que lo veían como una forma de renacer personal y una oportunidad para retomar sus sueños individuales.



Aunque son varias las parejas que se dijeron adiós en este 2025, es un hecho es que en el 2025 varios famosos decidieron pasar página y empezar una nueva etapa lejos de relaciones que, aunque parecían sólidas, llegaron a su final.