Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Marilyn Patiño expuso su postura sobre el concepto del hombre proveedor. La participante de La casa de los famosos 2026 compartió algunos puntos para identificar este perfil y sus palabras generaron conversación y debate en redes sociales.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre cómo identificar a un hombre proveedor?

En el video compartido, Marilyn Patiño explicó que el hombre proveedor no se caracteriza por la exposición constante en redes sociales. Según afirmó, no se trata de alguien que aparezca con frecuencia en videos o a quien le guste ser grabado de manera continua por su pareja.

También indicó que un hombre proveedor es directo al expresar lo que no le agrada y no se deja influenciar por caprichos. Además, afirmó que no suele tener una presencia activa en redes sociales y que no mantiene una dependencia constante de la figura materna. Prefiere compartir las celebraciones con su esposa, no a las ‘enaguas de su mamá’

Marilyn Patiño revela las características del hombre proveedor / (Foto de Freepik)

Marilyn afirma que este hombre no dedica tiempo a criticar perfiles de mujeres ni permanece conectado a Instagram de forma permanente. No les interesa la vida ajena. Su enfoque está en buscar estabilidad y provisión a partir de sus propias decisiones, sin depender de la validación externa.

¿Qué reflexiones hizo Marilyn Patiño sobre las relaciones?

Durante el mismo mensaje, Marilyn Patiño también habló sobre el rol de las mujeres dentro de este concepto. Según dijo, considera que las mujeres deben ser independientes y proveedoras de sí mismas, pues así podrán construir relaciones más equilibradas.

La actriz señaló que no es coherente idealizar modelos de pareja mostrados en redes sociales y recomendó no compararse con otras vidas, afirmando que el hombre proveedor se identifica por su forma de actuar y su baja exposición digital.



Sus palabras generaron diversas reacciones, y muchos seguidores afirmaron que sus declaraciones reflejan una postura clara frente a las dinámicas de pareja actuales. Otros internautas indicaron que el mensaje abrió un espacio para debatir sobre independencia, roles y expectativas dentro de las relaciones.

Las declaraciones de Marilyn Patiño tomaron relevancia en redes sociales, ya que los internautas se mantienen atentos a cada contenido que comparte desde que se confirmó su participación en La casa de los famosos 2026.

¿Marilyn Patiño estará en La casa de los famosos 2026?

Marilyn Patiño es una de las habitantes confirmadas de La casa de los famosos 2026, reality que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p. m. a través del Canal RCN y su aplicación oficial.

La influencer es considerada una de las grandes apuestas para la tercera temporada del formato. En varias ocasiones ha revelado algunos detalles que anticipan lo que sería su participación en el reality. Ha asegurado que no se identifica con la hipocresía y que su intención es mostrarse tal como es.

Marilyn Patiño, habitante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

Además, ha señalado que no entra al reality con la idea de hacer amistades, sino de vivir la experiencia al cien porciento. Tras enfrentar diferentes retos en años recientes, Marilyn ve este proyecto como una oportunidad de reinvención y de compartir su historia con la audiencia, lo que ha incrementado la expectativa sobre su paso por la casa más famosa del país.

Desde ya, los fans se mantienen atentos en lacasadelosfamososcolombia.com para conocer detalles sobre la participación de Marilyn y de los demás participantes que han confirmado su ingreso al reality.