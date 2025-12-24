Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de Navidad que nunca recibió

Alejandro Estrada habló de la temporada navideña y reveló cuál es el regalo que ha deseado durante los últimos años.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de navidad que ha deseado durante años
Alejandro Estrada reveló cuál es el regalo de navidad que nunca pudo recibir / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En una entrevista con un medio colombiano, Alejandro Estrada compartió cómo han cambiado sus navidades con el paso del tiempo y reveló cuál es el regalo que más ha deseado durante años.

Artículos relacionados

¿Cómo recuerda Alejandro Estrada la Navidad?

Alejandro explicó que sus recuerdos más significativos de Navidad se relacionan con los momentos en los que su familia estaba completa. Las celebraciones que más recuerda son las últimas que compartió con su madre – quien falleció hace siete años- y sus hermanos, todos reunidos en casa.

El actor señaló que desde que su madre no está, estas fechas adquirieron un significado distinto para él. Contó que ha vivido etapas en las que sentía entusiasmo por decorar y celebrar, y otras en las que no tenía ánimo de hacerlo. Para Estrada, ese contraste forma parte del crecimiento personal y los cambios que experimenta el ser humano.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mejor regalo de Navidad que recibió Alejandro Estrada?

Alejandro Estrada recordó con claridad el regalo de Navidad que más lo marcó en su infancia. Se trató de un carro a control remoto que le obsequió una de sus tías. Según contó, recibió el regalo el 25 de diciembre en la mañana, como era tradición, y la emoción fue inmediata.

¿Cuál fue el mejor regalo de Navidad que recibió Alejandro Estrada?
El mejor regalo de Navidad que recibió Alejandro Estrada / (Foto de Freepik)

Relató que encendió el carro, jugó con él durante un rato y luego decidió desarmarlo para intentar entender quién lo manejaba realmente. Ese momento, explicó, quedó grabado en su memoria la felicidad que vivió al manejar el carro y la tristeza que sintió al ver que él era el que lo manejaba y que, a causa de haberlo dañado, no podría hacerlo nuevamente.

Artículos relacionados

¿Cuál es el regalo de Navidad que Alejandro Estrada siempre quiso recibir?

Alejandro Estrada confesó que existe un regalo que nunca llegó y que considera el más importante de su vida: haber conocido a su padre. El actor ha contado que su padre falleció en un accidente aéreo, ocurrido un 21 de diciembre, y que su cuerpo fue hallado el 25 del mismo mes.

Desde entonces, creció escuchando referencias positivas sobre él, pero sin la posibilidad de compartir tiempo a su lado. Estrada ha contado que su madre, Martha Hernández, quedó viuda a los 26 años con tres hijos pequeños y asumió sola la crianza.

¿Cuál es el regalo de Navidad que Alejandro Estrada siempre quiso recibir?
Alejandro Estrada atraviesa una nueva etapa de su vida / (Foto del Canal RCN)

Estas declaraciones han llamado la atención de los internautas no solo por el contenido del relato, sino también porque Alejandro atraviesa una nueva etapa personal y televisiva. Su participación confirmada en La casa de los famosos Colombia 3 ha generado conversación en redes y expectativa entre los seguidores del reality.

El programa se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m., por el Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles sobre esta nueva temporada se podrán consultar a través de lacasadelosfamososcolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Tebi Bernal se hizo un nuevo tatuaje y su reacción llamó la atención La casa de los famosos

EN VIDEO: Tebi Bernal se tatuó y su reacción sorprendió a más de uno en redes

Tebi Bernal mostró el nuevo tatuaje que se realizó. Su reacción durante el procedimiento no pasó desapercibida en redes.

Nicolás Arrieta habla sobre Yeferson Cossio y su estado salud Yeferson Cossio

Nicolás Arrieta se despacha contra Yeferson Cossio tras percance de salud

Nicolás Arrieta aseguró que el percance de salud de Yeferson Cossio sería un show, lo que reactivó el debate en redes sociales.

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes La casa de los famosos

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes: “Me gusta tu juego”

Alexa Torrex respondió a Marilyn Patiño con un mensaje que elevó la tensión antes de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025? Viral

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál será el último del mundo?

La Navidad 2025 inicia en distintos momentos del planeta. Estos serán el primer país y el último en unirse a la celebración global.

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al recordar sus looks de Navidad Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W: estos han sido sus looks de Navidad en los últimos 9 años

Blessd rompió el silencio sobre embarazo de su pareja Blessd

Blessd rompió el silencio en medio de rumores de embarazo de su pareja, Manuela QM, ¿qué dijo?

Navidad Curiosidades

¿Cuáles son los 12 deseos para pedir en Navidad? Aquí la lista y cómo se hace la petición

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn