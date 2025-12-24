Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de Navidad que nunca recibió

En una entrevista con un medio colombiano, Alejandro Estrada compartió cómo han cambiado sus navidades con el paso del tiempo y reveló cuál es el regalo que más ha deseado durante años.

¿Cómo recuerda Alejandro Estrada la Navidad?

Alejandro explicó que sus recuerdos más significativos de Navidad se relacionan con los momentos en los que su familia estaba completa. Las celebraciones que más recuerda son las últimas que compartió con su madre – quien falleció hace siete años- y sus hermanos, todos reunidos en casa.

El actor señaló que desde que su madre no está, estas fechas adquirieron un significado distinto para él. Contó que ha vivido etapas en las que sentía entusiasmo por decorar y celebrar, y otras en las que no tenía ánimo de hacerlo. Para Estrada, ese contraste forma parte del crecimiento personal y los cambios que experimenta el ser humano.

¿Cuál fue el mejor regalo de Navidad que recibió Alejandro Estrada?

Alejandro Estrada recordó con claridad el regalo de Navidad que más lo marcó en su infancia. Se trató de un carro a control remoto que le obsequió una de sus tías. Según contó, recibió el regalo el 25 de diciembre en la mañana, como era tradición, y la emoción fue inmediata.

El mejor regalo de Navidad que recibió Alejandro Estrada / (Foto de Freepik)

Relató que encendió el carro, jugó con él durante un rato y luego decidió desarmarlo para intentar entender quién lo manejaba realmente. Ese momento, explicó, quedó grabado en su memoria la felicidad que vivió al manejar el carro y la tristeza que sintió al ver que él era el que lo manejaba y que, a causa de haberlo dañado, no podría hacerlo nuevamente.

¿Cuál es el regalo de Navidad que Alejandro Estrada siempre quiso recibir?

Alejandro Estrada confesó que existe un regalo que nunca llegó y que considera el más importante de su vida: haber conocido a su padre. El actor ha contado que su padre falleció en un accidente aéreo, ocurrido un 21 de diciembre, y que su cuerpo fue hallado el 25 del mismo mes.

Desde entonces, creció escuchando referencias positivas sobre él, pero sin la posibilidad de compartir tiempo a su lado. Estrada ha contado que su madre, Martha Hernández, quedó viuda a los 26 años con tres hijos pequeños y asumió sola la crianza.

Alejandro Estrada atraviesa una nueva etapa de su vida / (Foto del Canal RCN)

Estas declaraciones han llamado la atención de los internautas no solo por el contenido del relato, sino también porque Alejandro atraviesa una nueva etapa personal y televisiva. Su participación confirmada en La casa de los famosos Colombia 3 ha generado conversación en redes y expectativa entre los seguidores del reality.

El programa se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m., por el Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles sobre esta nueva temporada se podrán consultar a través de lacasadelosfamososcolombia.com