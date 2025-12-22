Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta es comparado con Karina García: así respondió el habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Nicolás Arrieta fue comparado con Karina García tras su confirmación para La casa de los famosos Colombia 2026. Así respondió en redes.

Nicolás Arrieta volvió a ser tema de conversación tras una comparación que llamó la atención en redes sociales. A través de su Instagram, los internautas destacan que el creador de contenido podría convertirse en una figura similar a Karina García, exconcursante de La casa de los famosos.

¿Por qué compararon a Nicolás Arrieta con Karina García?

La comparación entre Nicolás Arrieta y Karina García se apoya, según los internautas, en varios puntos en común. Uno de los más mencionados es el historial de enfrentamientos públicos con otras figuras del entretenimiento digital, entre ellas Yina Calderón.

A Karina García, durante su participación en el 2025, le dijeron que sería blanco de confrontaciones directas, algo que finalmente ocurrió y marcó su paso por el programa. Ahora, los fans afirman que a Nicolás Arrieta lo ven en un escenario similar, en el que podría convertirse en un foco constante de críticas y discusiones en La casa.

¿Qué respondió Nicolás Arrieta a la comparación con Karina García?

Ante los mensajes que lo señalaban como el “próximo Karina García”, Nicolás decidió reaccionar públicamente. El creador de contenido mostró el chat en el que recibió el comentario y respondió con una frase conocida:

“El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza”.

Su respuesta fue interpretada por los internautas como una forma de anticipar que su participación dará incluso más contenido del que la influencer dio en su momento. Por otro lado, destacaron que esta es una forma de restarle importancia a la comparación y cuidar su estilo espontáneo frente a lo que dicen de él en redes sociales.

¿Qué ha dicho Nicolás Arrieta sobre su participación en La casa de los famosos?

Tras confirmarse como el primer participante de La casa de los famosos Colombia 2026, con el 52,7 % de los votos, Nicolás Arrieta ha hablado abiertamente sobre su decisión de entrar al reality.

El influencer ha definido su participación como una especie de “rehabilitación pagada”, explicando que el encierro puede ayudarle a mantenerse alejado de hábitos que, según él, influyeron en situaciones complejas de su vida. Incluso afirmó que su familia no estaba al tanto de su postulación.

Sobre su rol en la convivencia, Nicolás afirma que no planea protagonizar conflictos y que, aunque espera pasar desapercibido, es consciente de que su personalidad podría generar choques con otros participantes.

Los fans aseguran que ese aspecto mantiene la expectativa sobre su participación en La casa de los famosos, cuyo estreno será el 12 de enero y podrá verse a través de la señal del Canal RCN y de su app. Además, en lacasadelosfamososcolombia.com los seguidores pueden consultar toda la información del reality.

 

