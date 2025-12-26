Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad”

Actriz mexicana compartió un mensaje navideño que alertó a sus seguidores, al referirse con sinceridad al difícil momento que vive por su salud.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actriz mexicana preocupa a sus seguidores
Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad” (Foto FreePik)

La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade compartió un mensaje navideño que generó una fuerte reacción entre sus seguidores, luego de referirse con franqueza a su estado de salud y al difícil proceso que atraviesa desde que fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa.

Sus palabras, difundidas a través de redes sociales, reflejan el impacto físico y emocional que ha vivido en los últimos meses.

La presentadora ha hablado en varias ocasiones sobre los cambios que su condición ha provocado en su vida cotidiana, desde la pérdida de fuerza hasta alteraciones en su voz, elementos que, según ha expresado, le han afectado profundamente a nivel personal.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su estado de salud?

En uno de sus testimonios más recientes, Yolanda Andrade se refirió a la forma en que la enfermedad ha transformado su percepción de sí misma. La conductora explicó que enfrenta episodios de tristeza profunda al no reconocerse en su propia voz ni en su imagen actual, especialmente al compararse con grabaciones de años anteriores.

Durante el mensaje, Andrade manifestó que siente como si estuviera “atrapada en otro cuerpo”, una sensación que, según explicó, ha sido una de las experiencias más difíciles de asimilar desde que comenzaron los síntomas de su padecimiento.

“No te reconoces, porque mi voz, cómo hablo, que siento que yo no lo había escuchado… cuando me oigo digo ‘no soy yo’. Cuando veo videos de antes me da mucho sentimiento”, dijo entre lágrimas. “Y parece que es otra persona, pero soy yo, atrapada en otro cuerpo. El estuche se me cansó”.

A pesar de las limitaciones físicas que enfrenta, Yolanda Andrade pudo compartir las celebraciones decembrinas acompañada de sus seres queridos. A través de sus redes sociales, la conductora expresó su gratitud por la presencia de su familia, incluyendo a sus sobrinos y parientes que viajaron desde distintos países para reunirse con ella.

Andrade señaló que aunque no es mucho de celebrar la Navidad, está qué pasó representó un momento significativo de encuentro y unión familiar. En su mensaje, agradeció el esfuerzo de quienes hicieron posible la reunión y destacó el valor emocional que tuvo ese encuentro en medio de su situación de salud.

Yolanda Andrade compartió detalles de su estado de salud
Yolanda Andrade compartió detalles de su estado de salud. (Foto Alexander Tamargo / AFP)

¿Cuál fue el mensaje que más impactó a sus seguidores?

Al cierre de la grabación, Yolanda Andrade pronunció una frase que generó preocupación entre el público: expresó que tal vez esta podría ser su última Navidad y recordó a sus seguidores cuánto los aprecia.

El mensaje fue interpretado como una reflexión sincera sobre la incertidumbre que rodea su estado de salud y provocó múltiples reacciones de apoyo en redes sociales.

Tras la difusión del video, numerosos usuarios enviaron mensajes de solidaridad, cariño y respeto, destacando la valentía de la conductora al hablar abiertamente sobre una etapa tan compleja de su vida.

¿Quién es Yolanda Andrade?

Yolanda Josefina Andrade Gómez nació el 28 de diciembre de 1971 en Culiacán, Sinaloa. Inició su carrera en la televisión mexicana a principios de los años noventa, participando en telenovelas como Yo no creo en los hombres, Las secretas intenciones y Buscando el paraíso, donde obtuvo papeles protagónicos.

Posteriormente formó parte de producciones como Retrato de familia, Sentimientos ajenos y Los hijos de nadie, antes de alejarse de la actuación para dedicarse de lleno a la conducción televisiva. También participó en la película mexicana ¿Quién diablos es Juliette?, consolidando una trayectoria diversa dentro del entretenimiento.

¿Cuál es la enfermedad que padece Yolanda Andrade?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas responsables del control muscular. Con el paso del tiempo, provoca la pérdida progresiva de funciones como caminar, hablar, comer y respirar.

Según especialistas, la ELA no tiene una causa única identificada y, en un porcentaje reducido de casos, puede tener origen hereditario. Los síntomas varían entre pacientes e incluyen debilidad muscular, dificultad para hablar o tragar, espasmos y cambios emocionales. Actualmente, no existe una cura, por lo que el tratamiento se centra en el manejo de los síntomas y el acompañamiento integral del paciente.

qué es la enfermedad ELA
ELA una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas responsables del control muscular. (Foto FreePik)
