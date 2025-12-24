Ángela Aguilar y Christian Nodal revelan cuándo y dónde será su boda religiosa

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a acaparar la atención mediática luego de confirmar cuándo se celebrará su boda religiosa, poniendo fin a meses de especulación sobre el futuro de su relación.

La pareja, una de las más comentadas del regional mexicano, ha ido revelando poco a poco cómo será el enlace que sellará formalmente su historia de amor.

¿Cuándo se celebrará la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar confirmó durante una firma de autógrafos que la boda religiosa con Christian Nodal se realizará en mayo de 2026. Aunque no dio a conocer la fecha exacta, la cantante aseguró que el mes ya está definido y que los preparativos continúan en marcha.

La elección de mayo tiene un significado especial para la pareja. Según ha contado Christian Nodal en entrevistas, fue en ese mes de 2024 cuando inició su relación sentimental con Ángela Aguilar. Días después, el 29 de mayo, ambos realizaron una ceremonia espiritual en Roma, en un contexto marcado por la atención mediática.

La boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar se realizará en mayo de 2026. (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Dónde será la boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

El cantante reveló que la ceremonia se llevará a cabo en Zacatecas, México, específicamente en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar. El lugar cuenta con una capilla, lo que permitiría realizar tanto el ritual religioso como la celebración en el mismo recinto. Nodal adelantó que será una boda “muy mexicana”.

“Por la iglesia, bien mexicanota. En Zacatecas, en el rancho. Va a estar a puertas abiertas todo”, reveló el cantante.

Christian Nodal señaló que Ángela Aguilar es quien lidera la organización de la boda. Hasta ahora, la pareja no ha confirmado detalles como el número de invitados, el estilo de la ceremonia o si habrá presentaciones musicales durante el evento.

¿Cuándo se casaron civilmente Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La pareja contrajo matrimonio civil el 24 de julio de 2024 en una hacienda ubicada en el estado de Morelos.

Aunque durante meses circularon dudas sobre la legalidad del enlace, estas se disiparon tras la filtración del acta de matrimonio, donde se confirmó que se casaron bajo el régimen de bienes separados.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron por lo civil el 24 de julio de 2024. (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Qué pasó con los rumores de crisis entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

A finales de 2025, surgieron versiones sobre una posible crisis matrimonial luego de que circularan videos de presentaciones en vivo y publicaciones en redes sociales que generaron especulación.

Sin embargo, posteriormente se aclaró que los cambios en el equipo del cantante obedecían a temas administrativos y migratorios relacionados con sus giras en Estados Unidos.

Durante las celebraciones decembrinas, Ángela Aguilar compartió en redes sociales imágenes familiares y una fotografía en la que aparece Christian Nodal de espaldas, acompañada por música regional mexicana. Para muchos seguidores, estas publicaciones confirmaron que la relación continúa estable.