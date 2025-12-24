Aislinn Derbez conmueve al hablar sobre su mamá y divide opiniones tras revelar fotos del funeral

Aislinn Derbez volvió a captar la atención de sus seguidores al publicar una serie de imágenes sobre lo que ha vivido tras la muerte de su madre, Gabriela Michel.

¿Qué cirugía enfrentó Aislinn Derbez tras la pérdida de su mamá?

La hija de Eugenio Derbez compartió fotografías del funeral y de su acompañamiento junto a sus hermanos, Vadhir y Aitana Derbez, además de revelar cómo enfrentó estas semanas difíciles.

En su publicación, Aislinn describió que durante los últimos 30 días sintió que vivió un año entero.

“En lo personal muchas cosas difíciles de digerir. La muerte de mi madre, una remodelación y mudanzas, un retiro muy bello de ‘La Magia del Caos’, una cirugía que ya no podía postergar más, temas complejos de trabajo, y muchas otras capas muy íntimas que no siempre se ven desde fuera”, explicó la actriz.

Aislinn Derbez habla sobre la muerte de su madre y su procedimiento reciente. (Foto: AFP)

Además de compartir fotos, Aislinn publicó un video donde parece salir de su procedimientos quirúrgico y posterior confesó su agradecimiento por el resultado.

La actriz también reflexionó sobre su proceso personal: “La conexión con uno mismo, con lo divino, y a las herramientas que nos sostienen cuando una ya no puede sola. Y por eso me siento profundamente agradecida”, compartió en su mensaje.

¿Por qué Aislinn Derbez generó división tras mostrar el funeral de su madre?

Aunque no reveló detalles de este procedimiento, algunos de sus seguidores elogiaron la fortaleza de la actriz mexicana, no obstante, también fue blanco de críticas tras las imágenes compartidas.

En la serie de imágenes que publicó la actriz mexicana hija de Eugenio Derbez hay una imagen que llamó la atención de sus seguidores.

En la fotografía se observa el momento del funeral, donde una persona está rezando frente al féretro café, rodeado de familiares y asistentes.

No obstante, la publicación generó ciertas críticas hacia la actriz, con mensajes relacionados con la privacidad y la manera en que se toman fotos en momentos de tristeza.

En otra imagen, se ve a la actriz abrazando a alguien mientras llora, mostrando su duelo; sin embargo, algunos usuarios cuestionaron que no debería buscar protagonismo en un momento tan privado.