La Segura sufrió un accidente en vivo y su reacción dejó a todos impactados, ¿qué le pasó?

La Segura volvió a captar la atención en redes sociales tras protagonizar un incidente mientras realizaba un “Get Ready With Me” en vivo, un momento que no pasó desapercibido para sus seguidores.

¿La Segura sufrió un accidente en pleno en vivo durante su GRWM?

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, como acostumbra a hacer la creadora de contenido caleña, se presentó un momento inesperado.

Mientras realizaba su video, se escuchó un estruendo y, con su gesto de sorpresa y la mano en la boca, miraba hacia la cámara.

Luego regresó para contarles a sus millones de seguidores que su cepillo se había partido, mientras mostraba el utensilio capilar plateado con brillos, partido en dos.

La Segura vivió un accidente inesperado en pleno GRWM. (Foto: Canal RCN)

El incidente, que ocurrió en vivo, no fue un obstáculo para La Segura, quien lo aprovechó para compartir detalles de su vestimenta del día.

¿Qué sorpresa preparó La Segura para su equipo de trabajo para fin de año?

Asimismo, la creadora de contenido reveló que ese día quería verse muy arreglada y, mientras se maquillaba, compartió detalles sobre el almuerzo de fin de año que preparaba para las personas que trabajan con ella.

“Si tú ves a una influencer acá, pero no ves lo que hay detrás…” expresó, mientras explicaba que buscaba tener un detalle con su equipo y las personas cercanas durante el año.

Contó que el plan sería más tranquilo por el bebé, y que también harían rifas y compartirían un rato agradable con sus colaboradores.

Y es que, en este mismo video, La Segura aprovechó para contar a sus seguidores más detalles sobre su preparación para disfrutar la Navidad junto a su familia, en una finca que alquilaron en las afueras de Medellín.

Así como sus vivencias en medio del matrimonio que tuvo recientemente, el cual dividió opiniones por el costo de su vestido.

No obstante, las confesiones de la caleña generaron reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron, como siempre, su sinceridad con la fanaticada. De nuevo, su tono de voz fue uno de los protagonistas: “¿Por qué grita? Hable suave”, comentó una fan.