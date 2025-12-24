Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura sufrió un accidente en vivo y su reacción dejó a todos impactados, ¿qué le pasó?

La Segura protagonizó un inesperado accidente en vivo durante su GRWM que llamó la atención de sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura sufrió un accidente con su cepillo en vivo
La Segura vivió un accidente inesperado en pleno GRWM. (Foto: Canal RCN)

La Segura volvió a captar la atención en redes sociales tras protagonizar un incidente mientras realizaba un “Get Ready With Me” en vivo, un momento que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Artículos relacionados

¿La Segura sufrió un accidente en pleno en vivo durante su GRWM?

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, como acostumbra a hacer la creadora de contenido caleña, se presentó un momento inesperado.

Mientras realizaba su video, se escuchó un estruendo y, con su gesto de sorpresa y la mano en la boca, miraba hacia la cámara.

Artículos relacionados

Luego regresó para contarles a sus millones de seguidores que su cepillo se había partido, mientras mostraba el utensilio capilar plateado con brillos, partido en dos.

La Segura sufrió un accidente con su cepillo en vivo
La Segura vivió un accidente inesperado en pleno GRWM. (Foto: Canal RCN)

El incidente, que ocurrió en vivo, no fue un obstáculo para La Segura, quien lo aprovechó para compartir detalles de su vestimenta del día.

¿Qué sorpresa preparó La Segura para su equipo de trabajo para fin de año?

Asimismo, la creadora de contenido reveló que ese día quería verse muy arreglada y, mientras se maquillaba, compartió detalles sobre el almuerzo de fin de año que preparaba para las personas que trabajan con ella.

Artículos relacionados

“Si tú ves a una influencer acá, pero no ves lo que hay detrás…” expresó, mientras explicaba que buscaba tener un detalle con su equipo y las personas cercanas durante el año.

Contó que el plan sería más tranquilo por el bebé, y que también harían rifas y compartirían un rato agradable con sus colaboradores.

La Segura sufrió un accidente con su cepillo en vivo
La Segura vivió un accidente inesperado en pleno GRWM. (Foto: Canal RCN)

Y es que, en este mismo video, La Segura aprovechó para contar a sus seguidores más detalles sobre su preparación para disfrutar la Navidad junto a su familia, en una finca que alquilaron en las afueras de Medellín.

Así como sus vivencias en medio del matrimonio que tuvo recientemente, el cual dividió opiniones por el costo de su vestido.

No obstante, las confesiones de la caleña generaron reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron, como siempre, su sinceridad con la fanaticada. De nuevo, su tono de voz fue uno de los protagonistas: “¿Por qué grita? Hable suave”, comentó una fan.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al recordar sus looks de Navidad Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W: estos han sido sus looks de Navidad en los últimos 9 años

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al compartir los looks de Navidad que ha usado a lo largo de los últimos 9 años.

Brooklyn Beckham bloqueó a sus padres David Beckham

Brooklyn Beckham bloqueó a David y Victoria en Instagram: su hermano reveló la verdad

Cruz Beckham explicó por qué Brooklyn bloqueó a sus padres en Instagram y reveló nuevos detalles del distanciamiento familiar.

Rob Reiner, nuevos detalles de su caso Talento internacional

Revelan nuevos detalles de la muerte de Rob Reiner y su esposa

Nuevos documentos oficiales revelan detalles sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa y el proceso judicial en curso.

Lo más superlike

Aislinn Derbez habla de la muerte de su mamá y revela el procedimiento quirúrgico que enfrentó Eugenio Derbez

Aislinn Derbez conmueve al hablar sobre su mamá y divide opiniones tras revelar fotos del funeral

Aislinn Derbez compartió fotos del funeral de su mamá y mostró cómo enfrentó un procedimiento quirúrgico.

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025? Viral

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál será el último del mundo?

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de navidad que ha deseado durante años Alejandro Estrada

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de Navidad que nunca recibió

Blessd rompió el silencio sobre embarazo de su pareja Blessd

Blessd rompió el silencio en medio de rumores de embarazo de su pareja, Manuela QM, ¿qué dijo?

Navidad Curiosidades

¿Cuáles son los 12 deseos para pedir en Navidad? Aquí la lista y cómo se hace la petición