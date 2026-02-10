Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniela Ospina revela si su hija Salomé ya tiene novio y sorprende a todos

Daniela Ospina resolvió la duda de muchos seguidores al hablar sobre la adolescencia de Salomé y confesó cómo vive esta etapa como mamá.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Daniela Ospina habló sin rodeos sobre la adolescencia de Salomé.
Daniela Ospina habló sin rodeos sobre la adolescencia de Salomé. Foto AFP/Ivan Apfel

Daniela Ospina volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un detalle personal que despertó curiosidad y comentarios en redes sociales.

La empresaria e influencer decidió responder, de forma tranquila y reflexiva, a una de las preguntas que más se repite entre su comunidad digital: si su hija Salomé Rodríguez ya tiene novio.

¿Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez ya vive su primer romance adolescente?

Ante la curiosidad generalizada, Daniela habló con honestidad sobre esta nueva fase que atraviesa su hija, reconoció que Salomé está entrando de lleno en la adolescencia, una etapa cargada de cambios emocionales, físicos y sociales.

 

No obstante, explicó que no vive este momento con angustia ni temor, como suele ocurrirle a muchos padres.

Daniela ha construido con su hija una relación basada en el diálogo abierto, donde los temas no son tabú y las preguntas siempre tienen espacio para ser respondidas sin juicios.

¿Por qué Daniela Ospina no siente miedo frente a esta etapa?

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Daniela aseguró sentirse tranquila frente a los retos que trae la adolescencia, desde su perspectiva, el miedo aparece cuando no hay preparación emocional ni vínculos sólidos.

Daniela Ospina mostró cómo inició su 1 de enero en familia.
Daniela Ospina respondió una pregunta que generaba curiosidad entre sus seguidores. Foto AFP/Ivan Apfel

En su caso, ha procurado acompañar a Salomé desde el ejemplo, enseñándole valores como el respeto propio, la responsabilidad emocional y la importancia de tomar decisiones conscientes.

La empresaria también dio a entender que confía plenamente en la formación que le ha dado a su hija y en la capacidad que Salomé tiene para expresarse y pedir orientación cuando lo necesite.

¿Cómo maneja Daniela Ospina la exposición pública de su hija?

Daniela es consciente de que su hija despierta interés por ser hija de dos figuras públicas, pero ha sido muy cuidadosa con los límites, según ha mostrado en diferentes ocasiones, protege la privacidad emocional de Salomé y evita exponer detalles que no sean necesarios.

Daniela Ospina habla sobre sus secretos de belleza
Salomé Rodríguez atraviesa una nueva etapa de crecimiento y cambios. (Foto: Mireya Acierto / Getty Images / AFP)

Daniela dejó entrever que la clave está en no proyectar miedos propios sobre los hijos y confiar en el camino que se ha construido junto a ellos.

Con esta reflexión, Daniela Ospina no solo resolvió una duda frecuente entre sus seguidores, sino que también abrió una conversación más profunda sobre la maternidad, la adolescencia y la importancia de acompañar sin controlar.

