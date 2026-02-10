Pipe Bueno celebró sus 34 años y, como parte del festejo, su hermana Laura Bueno compartió tiernas fotos de su infancia junto a él, conmoviendo a sus fans.

¿Qué fotos de la infancia de Pipe Bueno compartió su hermana por su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 300 mil seguidores, Laura Bueno, hermana del cantante colombiano Pipe Bueno, sorprendió al compartir tiernas fotos de su niñez junto a él, conmoviendo a sus fans por la dulzura que transmiten.

Hermana de Pipe Bueno reveló fotos inéditas de la niñez del cantante por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes se les ve juntos en distintas etapas: Pipe luce varios cortes de cabello, incluido el clásico "honguito", además de atuendos de marinero y momentos familiares junto a su madre y celebraciones de cumpleaños de Laura.

El carrusel estuvo acompañado de un extenso mensaje en el que Laura agradeció los recuerdos y los momentos compartidos a lo largo de los años.

¿Qué mensaje le dedicó Laura Bueno a Pipe Bueno por su cumpleaños?

La joven escribió un emotivo mensaje en el que agradeció al artista por su compañía a lo largo de los años y recordó las travesuras que solían hacer cuando eran niños.

¡Qué gran fortuna la mía de tenerte, hermano mío! Ya son 34 y no sé en qué momento pasó tanto tiempo; Dios ha sido bueno con nosotros. Crecimos juntos, de la mano, y Dios fue testigo de cada etapa: de nuestras travesuras de niños, de nuestras caídas y de cómo siempre nos volvimos a levantar", escribió.

Además, expresó que siempre lo mantiene en sus oraciones y le deseó lo mejor en esta nueva vuelta al sol.

Gracias por ser refugio, cómplice y familia en su forma más pura. Oro para que Dios siga guiando tus pasos, cuidando tu corazón y regalándote la vida tan grande que mereces", concluyó.

Laura Bueno conmovió al dedicarle un emotivo mensaje a su hermano Pipe Bueno por su cumpleaños número 34. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los fans de Pipe Bueno a sus fotos de niño que compartió su hermana por su cumpleaños?

En los comentarios, varios usuarios coincidieron en que Pipe y su hermana Laura tenían un sorprendente parecido con los hijos del intérprete de 'La Cantina', Domenic y Máximo.

Además, Luisa Fernanda W, actual pareja de Pipe, y Miguel Bueno, su hermano, también reaccionaron a las fotos destacando lo bellos que se veían.