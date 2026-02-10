Así lucía Pipe Bueno de niño: su hermana comparte fotos inéditas por su cumpleaños
La hermana de Pipe Bueno sorprendió al publicar fotos únicas de su infancia junto al cantante por la celebración de su cumpleaños.
Pipe Bueno celebró sus 34 años y, como parte del festejo, su hermana Laura Bueno compartió tiernas fotos de su infancia junto a él, conmoviendo a sus fans.
¿Qué fotos de la infancia de Pipe Bueno compartió su hermana por su cumpleaños?
A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 300 mil seguidores, Laura Bueno, hermana del cantante colombiano Pipe Bueno, sorprendió al compartir tiernas fotos de su niñez junto a él, conmoviendo a sus fans por la dulzura que transmiten.
En las imágenes se les ve juntos en distintas etapas: Pipe luce varios cortes de cabello, incluido el clásico "honguito", además de atuendos de marinero y momentos familiares junto a su madre y celebraciones de cumpleaños de Laura.
El carrusel estuvo acompañado de un extenso mensaje en el que Laura agradeció los recuerdos y los momentos compartidos a lo largo de los años.
¿Qué mensaje le dedicó Laura Bueno a Pipe Bueno por su cumpleaños?
La joven escribió un emotivo mensaje en el que agradeció al artista por su compañía a lo largo de los años y recordó las travesuras que solían hacer cuando eran niños.
¡Qué gran fortuna la mía de tenerte, hermano mío! Ya son 34 y no sé en qué momento pasó tanto tiempo; Dios ha sido bueno con nosotros. Crecimos juntos, de la mano, y Dios fue testigo de cada etapa: de nuestras travesuras de niños, de nuestras caídas y de cómo siempre nos volvimos a levantar", escribió.
Además, expresó que siempre lo mantiene en sus oraciones y le deseó lo mejor en esta nueva vuelta al sol.
Gracias por ser refugio, cómplice y familia en su forma más pura. Oro para que Dios siga guiando tus pasos, cuidando tu corazón y regalándote la vida tan grande que mereces", concluyó.
¿Cómo reaccionaron los fans de Pipe Bueno a sus fotos de niño que compartió su hermana por su cumpleaños?
En los comentarios, varios usuarios coincidieron en que Pipe y su hermana Laura tenían un sorprendente parecido con los hijos del intérprete de 'La Cantina', Domenic y Máximo.
Además, Luisa Fernanda W, actual pareja de Pipe, y Miguel Bueno, su hermano, también reaccionaron a las fotos destacando lo bellos que se veían.
Qué bellezaaaaaaa", escribió Luisa, acompañando el texto con varios emojis enamorados.