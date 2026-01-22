Pipe Bueno revive recuerdos con Yeison Jiménez y desata una ola de reacciones

Pipe Bueno se unió al trend de 2016, el cual consta de compartir videos o fotografías de cómo fue ese año. El artista nacido en Cali sacó a luz instantáneas junto a Yeison Jiménez, Vicente Fernández y Maluma.

¿Cuáles fueron los recuerdos que compartió Pipe Bueno de Yeison Jiménez?

Uno de los momentos que más llama la atención es el pegajoso baile que protagonizó junto a Maluma. En él, “tiran pasos” sobre el escenario y lo hacen de una forma muy coordinada y atractiva.

Además de colegas, Pipe y el ‘Pretty Boy’ son grandes amigos. Su vínculo está tan cercano que algunos han llegado a especular que entre los dos existiría más que una amistad, aunque tampoco han tardado en desmentirlo; incluso, la propia Luisa Fernanda W lo ha hecho.

Pipe Bueno sacó a la luz fotos inéditas junto a Yeison Jiménez. Fotos: RCN / AFP - Rodrigo Varela

Luisa Fernanda, justamente, aprovechó la publicación para halagar a su pareja y destacar lo bien que se veía en esa época: “Nunca dejes de usar traje, de verdad te ves woow”, escribió la creadora de contenido.



Otras de las instantáneas recuerdan momentos al lado de James Rodríguez, Vicente Fernández y Yeison Jiménez, quien falleció recientemente como consecuencia de un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

¿Qué piensa Pipe Bueno de una posible fatal coincidencia con famosos con los que se toma fotos?

El deceso de Yeison Jiménez revivió una extraña teoría en torno a los famosos que se fotografían al lado del cantante de música popular. Esta vez, el artista decidió reaccionar y lo hizo sin ningún tipo de filtro.

En medio de un video, en el que Pipe despedía a Yeison inmerso en lágrimas, un internauta comentó: “Pipe # no más fotos”. Bueno se molestó mucho y le respondió con dureza.

“Comé m*e*d hermano!! No me jodas la vida en este momento”, escribió el intérprete de ‘Me enamoré de ti’ y ‘Te parece poco’.

En otras conversaciones, ya en un tono más tranquilo, Pipe se refirió a ese tema y contó lo que realmente pensaba de esas coincidencias que, al parecer, no le generan tanta gracia.

El vallecaucano se refirió a estos señalamientos con un tono relajado y hasta bromista, asegurando que se trata únicamente de casualidades propias de su carrera artística. Incluso mencionó que en redes sociales circula un collage donde aparece junto a varias personalidades que ya no están, como Darío Gómez, Vicente Fernández, Legarda, Jota Mario Valencia, Diomedes Díaz y Martín Elías, entre otros.

Pipe Bueno generó nuevas reacciones con las fotos que compartió de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Pipe Bueno fue uno de los artistas de música popular que asistió al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena y se especula que también estaría en el show que se llevará a cabo en El Campín, donde la agrupación de caldense revivirá los temas que hicieron estrella al ‘Aventurero’.

Yeison tenía apenas 34 años al momento de su deceso. Según contó su productor, planeaba lanzar nueva música pronto; incluso, según su conductor, grabaría un video sobre la Selección Colombia que estará en la próxima Copa del Mundo de Fútbol.