Alejandro Estrada rompe en llanto en La casa de los famosos y hace inesperada confesión

El actor Alejandro Estrada se sinceró sobre situación personal en La casa de los famosos Colombia 3: "Me da rabia".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandro Estrada se sinceró y lloró
Alejandro Estrada habló de situación que vive. (Fotos Canal RCN)

El actor Alejandro Estrada ha dado bastante de qué hablar con su participación en La casa de los famosos Colombia 3. En las últimas horas rompió en llanto.

¿Por qué Alejandro Estrada rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia 3?

El actor reveló que viene pasando por una montaña rusa de sentimientos y emociones desde que ingresó a la casa estudio del Canal RCN.

Alejandro quiso confesarse con una de sus compañeras, Alexa Torres, sobre todo lo que lo viene atormentando y aquejando, sentimientos por los que le preguntó la cantante tras ser nominado por el público.

No es la placa, a mí no me asusta.

Alejandro fue directo al asegurar que no se sentía mal por quedar nominado, sino que, lo suyo era más por temas sentimentales, ya que había conocido a una persona especial días antes de ingresar al reality y ahora sentía química con otra de sus compañeras, Yuli Ruiz.

Diez días antes de entrar aquí conocí alguien que me interesa demasiado.

Alejandro Estrada de La casa de los famosos en 2016
Alejandro Estrada lloró en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

¿Alejandro Estrada lloró en La casa de los famosos Colombia por Yuli Ruiz?

Alejandro Estrada confesó que su desequilibrio emocional inició cuando empezaron a asociarlo sentimentalmente con Yuli Ruiz.

Esto porque el actor no quería sentirse presionado a tener una relación dentro de La casa de los famosos Colombia, ya que sus intenciones eran otras en la competencia.

Me da rabia, porque no es la estrategia de mostrar una relación, mi relaciones han sido genuinas.

Sin embargo, Alejandro aseguró que sentía que a pesar que se había puesto como condición no tener ningún romance dentro del reality estaba empezando a dudar de eso.

No es lo que deseo, no me interesa, pero pareciese que estoy cayendo en el juego, pero yo no me lo puedo permitir.

Alejandro le confesó a Alexa que no quería que Yuli u otra mujer saliese afectada por su culpa al no tener claros sus sentimientos.

No quiero afectar a nadie.

Alexa por su parte, trató de aconsejarlo de no dejarse ganar por sus emociones, pero tampoco cerrarse a conocer a una persona que le interesaba y que era algo mutuo.

Sí he escuchado a que ella le interesas, pero si se dan las cosas bien, sino, también.

Asimismo, le recordó que sus errores del pasado al igual que sus exparejas no podían seguir haciendo presencia en su vida.

